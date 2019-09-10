بعد واقعة الجماهير.. دي سوزا يوجه رسالة مؤثرة للمولد

Advertisements



أعرب البرازيلي دي سوزا لاعب وسط الأهلي السعودي، عن دعمه لزميله في الفريق سعيد المولد، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له من جانب الجماهير، خلال مواجهة ضمك الودية؛ والتي انتهت بفوز الأهلي بثنائية سجلها مصطفى بصاص ودغانيني تفاريس، مقابل هدف وحيد.



وكان المولد قد تعرض لهجوم عنيف من الجماهير التي تواجدت في مدرجات مباراة ضمك الودية، بسبب هبوط مستواه، مطالبين بالاستغناء عنه؛ قبل أن يغادر المولد أرضية الملعب غاضبًا.



وقال دي سوزا عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن فريق، وفي الفريق يجب أن يكون الجميع على مايرام، نحن نثق بك ونعلم أنك ستساعدنا كثيرا هذا الموسم".



وأضاف اللاعب البرازيلي: "أدعوا الجميع أن الجميع يدعمنا، لأنه إذا أصيب جندي في الحرب، سيتعرض الفريق لإنهيار".



ويستعد الأهلي لمواجهة الوحدة في 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد التعادل مع العدالة بالجولة الأولى، ثم الفوز على الاتفاق في الجولة الثانية.



أما ضمك يعود بمواجهة الاتحاد في 13 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة أيضًا.