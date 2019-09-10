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تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:29 م
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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم
بورصة الكويت
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نيفين سمير
 
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إختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً 4.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5868.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 8.81 نقطة ليغلق عند مستوى 6424.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.08% خاسراً 4.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4779.66 نقطة ، وجرى التداول بختام التعاملات على 131.4 مليون سهم بقيمة 22.5 مليون دينار كويتى عبر 5855 صفقة.
 


وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.71%، أعقبه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%.
 

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.41%، تلاه شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 16.28%، ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 13.64%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 30.32% ثم شركة أسمنت الخليج بنسبة 9.87%، ثم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة بنسبة 5.71%.
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