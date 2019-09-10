ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هازارد وخاميس مستعدان لمواجهة ليفانتي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:25 م
Advertisements
هازارد وخاميس مستعدان لمواجهة ليفانتي
هازارد
Advertisements
طباعة
مصطفي صابر
 
Advertisements
سيكون عدن هازارد وخاميس رودريجيز تحت تصرف زين الدين زيدان لزيارة ليفانتي يوم السبت ، حيث أنهى الزوجان جلسة التدريب يوم الثلاثاء مع بقية الفريق.

 تم استدعاء البلجيكي من قبل بلاده قبل إطلاق سراحه دون اللعب في أي من لعب الشياطين الحمر في مباراتين دوليتين لمواصلة انتعاشه في فالديباس. 

وفي الوقت نفسه ، بقي خاميس في العاصمة الإسبانية خلال فترة الاستراحة الدولية وعاد إلى اللياقة البدنية.

شارك إبراهيم دياز في بعض التدريبات الجماعية قبل متابعة برنامجه الفردي وتدرب سيرجيو راموس وداني كارفاجال ، في ما كان يوم إجازتهما ، داخل مرافق النادي.

 بدأ لوس بلانكوس ببعض الجري وسلسلة من التمارين البدنية قبل الاهتمام ببعض التدريبات على التملك والضغط في المساحات الضيقة. واصل ماركو أسينسيو وإيسكو تدريبهما عمليات الانتعاش منها.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هازارد عودة هازارد ريال مدريد خاميس رودريجيز
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
0
x
13:30
0
البحرين
ميانمار
0
x
13:30
2
اليابان
سنغافورة
2
x
13:45
1
فلسطين
اليمن
0
x
14:00
0
السعودية
ماليزيا
1
x
14:45
0
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند
مباريات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي