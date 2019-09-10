مجلس الوزراء السعودي يطالب بضرورة الحفاظ على الوحدة وتجنب الفتنة في اليمن

Advertisements

أشاد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء بالبيان المشترك الصادر بين المملكة والإمارات العربية المتحدة بشأن اليمن.



ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الاجتماع الذي عقد في قصر السلام بجدة.



وأكد الوزراء البيان الذي رحب بامتثال الحكومة الشرعية لليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي لدعوة المملكة العربية السعودية للحوار.



وشدد على ضرورة الحفاظ على الوحدة وتجنب الفتنة. كما أكدت الرياض وأبو ظبي دعمهما المستمر للحكومة الشرعية وجهودها لحماية اليمن وهزيمة الحوثيين والجماعات الإرهابية المدعومة من إيران.



وأشاد الوزراء بالسودان لتشكيل حكومة انتقالية، قائلين إنها تعكس حرص الشعب على مصالح بلدهم وأمنه واستقراره.



وأطلع الملك سلمان الحاضرين على الرسالة التي تلقاها اليوم الثلاثاء من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. كما أطلعهم على المناقشات التي أجراها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس ساحل العاج الزائر الحسن واتارا.



ورحب الوزراء أيضا بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للطاقة في المملكة.



وأشادوا بالتقرير السنوي الخامس والخمسين لهيئة النقد العربي السعودي الذي سلط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة في عام 2018.



وقال الوزراء أن هذا التقدم يتماشى مع سياسات المملكة العربية السعودية الاقتصادية المتوازنة.



كما رحبوا بتقرير التشاور للمادة الرابعة لعام 2019 الصادر عن صندوق النقد الدولي والذي أشاد بالتقدم الذي تحققه المملكة في تنويع اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة وتنفيذ الإصلاح بما يتماشى مع رؤيتها 2030

