بالأبيض والأسود.. زينة تتألق في أحدث جلسة تصوير

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خضعت الفنانة الشابة زينة، لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة سيدتي.



وطلت "زينة" على معجبيها خلال الجلسة بإطلالة رقيقة، ارتدت فيها تيشرت أبيض بسيط، وظهرت الصور باللونين الأبيض والأسود.



وأبدى الجمهور إعجابه بجمال زينة وبساطتها وانتظاره تفاصيل الحوار التي من المقرر أن تكشف خلاله أسرار جديدة في مشوارها الفني.



وكانت الفنانة الشابة زينة حرصت على دعم صديقتها الفنانة مي عزالدين بعد حملة الانتقاد الواسعة التي تعرضت لها على أثر عرض مسلسلها الرمضاني "البرنسيسة بيسة".



ونشرت "زينة" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" صورتين لمي، وعلقت: " نجمة من اول ما بداتي ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة او ستات مش عارفه أبدا من السينما في ايظن ولا سلسلة

عمر وسلمي مع نجم كبير زي تامر حسني اللي كسر الدنيا لدرجة ان كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمي ولا من مسلسلاتك الشك ولا دلع بنات ولا حالة عشق اللي عمله نقلة في مشوارك وفي الدراما... كل خطواتك وراها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللي بتموتي نفسك علشان ترضيه...واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط علي حسابك ٧٠٠٠٠٠٠ مليون ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله واللي بيقدروا مجهودك وتعبك....وعلي فكره بحب البرنسيسة_بيسه وسكسكه وبحبك وكل الناس بتموت فيكي واولوهم السبعة مليون اللي عندك".



وتنتظر "زينة" عرض فيلم "الفلوس"، للفنان تامر حسني، والذي خرج من سباق موسم عيد الأضحي، لعدم الانتهاء من عمليات المونتاج والمراحل النهائية للفيلم.



وأعلن صناع العمل عن طرح فيلم "الفلوس"، بدور العرض في موسم إجازة نصف العام.



فيلم"الفلوس" قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إنتاج نيوسينشري، وإخراج سعيد الماروق.



ويشارك في بطولة الفيلم جانب تامر حسني، كل من زينة، وخالد الصاوي، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.