بلاغ يتهم محمد علي ومعتز مطر بالتجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5419 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، اتهم فيه الهاربين محمد علي ومعتز مطر بالتجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية وذلك بأن استغل الهارب محمد على صاحب شركة أملاك العقارية إسناد المؤسسة العسكرية لشركته لبعض الإنشاءات وقام بنقل تلك المعلومات لمعتز مطر العميل للمخابرات التركية الذي قام بدوره بنقل تلك المعلومات الهامة وأماكنها ومقاطع فيديو لتلك الإنشاءات وذلك لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف قيادات بارزة في الجيش المصري وعلى رأسها رئيس الجمهورية وقام بإذاعة تلك الفيديوهات التي توضح أماكن تلك الإنشاءات عبر برنامجه على قناة الشرق الإخوانية التي تبث من تركيا وتمولها المخابرات التركية.





وأضاف، أن الجاسوس محمد علي استغل وجوده في الأماكن الهامة واللوجيستية للقوات المسلحة للقيام ببعض الإنشاءات في نقل معلومات خطيرة عن الجيش المصري لاغتيال قياداته، مشيرا إلى أن الهارب محمد علي اعترف من خلال الفيديوهات التي يبثها عبر صفحته الشخصية وإذاعتها القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية بأنه قام بتصوير تلك المنشآت الهامة وأرسلها لجهات خارجية إضافة إلى اعتراف المتخابر معتز مطر عبر برنامجه بتلقيه تلك الفيديوهات والمعلومات من الهارب محمد علي وهو ما يؤكد تشكيله لخلية تجسس مع بعض ضباط المخابرات التركية لنقل تلك المعلومات الهامة لجهات خارجية معادية للدولة المصرية بهدف استهداف قياداتها بعمليات إرهابية وذلك مقابل مبالغ مالية تلقوها من المخابرات التركية.





واتهم محمود في بلاغه الهاربين محمد علي ومعتز مطر بارتكابهما جريمة تجسس وتخابر لصالح المخابرات التركية مكتملة الأركان وهي المؤثمة قانونا بموجب المواد 78 مكرر( أ ) من القانون رقم 40 لسنة 1940 والمادة 80 من القانون 40 لسنة 1940 من قانون العقوبات المصري.





وطالب في ختام بلاغه، بفتح تحقيق عاجل وموسع في البلاغ المقدم فيما تضمنه من ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة التجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدهما البلاغ محمد علي ومعتز مطر، ووضع اسم المقدم ضدهما البلاغ على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدارج اسم ( محمد علي – معتز مطر ) على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية، وإحالة المقدم ضدهما البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة.



