كريستيان جروس "كلمة السر" في تعاقد الأهلي مع رينيه فايلر

كشفت السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، كواليس مفاوضات إدارة القلعة الحمراء معه لتولي القيادة الفنية للفريق بالموسم الجديد، خلفًا للمدرب الأوروجواياني "مارتن لاسارتي" والذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر.





وتحدث المدرب السويسري عن حقيقة تدخل رجل الأعمال المصري "سميح ساويرس" في تسهيل تعاقد الأهلي معه، والدور الخفي لمواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك بالموسم الماضي في إنتقاله للعمل بالقلعة الحمراء.

وقال "فايلر" في تصريحات نقلتها صحيفة "بليك" السويسرية: " سميح ساويرس ممثل نادي لوزيرن السويسري ليس له أي علاقة بإنتقالي لتولي قيادة النادي الأهلي، لم أتواصل مع "ساويرس" إطلاقًا طوال فترة وجودي مع فريق لوزيرن".





وأكدت الصحيفة السويسرية أن مفاوضات الأهلي مع رينيه فايلر، بدأت بجلسة جمعت وفد النادي الأهلي مع المدرب السويسري في مدينة "موناكو" الفرنسية، ثم جلسة مفاوضات أخري في مدينة "زيوريخ" السويسرية، بعدها تواصل "فايلر" مع مواطنه كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق ثم وافق علي الفور على تولي القيادة الفنية للمارد الأحمر.





وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع السويسري رينيه فايلر لمدة عامين، ويعاونه 3 مساعدين أجانب هم، ديفيد سيزا مدرب عام، وتوماس بينجيلي مخطط أحمال، وميشيل ياناكوني مدرب حرس المرمي.





المشوار التدريبي للسويسري رينيه فايلر:





رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973 ويبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته التدريبية 8 أندية ويفضل اللعب بطريقة 4-2-31 المفضلة للقلعة الحمراء.





بدأ فايلر مشواره التدريبي في أبريل من عام 2005 كمدرب مؤقت لفريق سانت جالين السويسري وقاد الفريق في 3 مباريات فاز في واحدة وتعادل في مثلها وخسر مثلها ثم تولي تدريب فريق الشباب بالنادي من يوليو 2006 حتى أكتوبر 2007، ليقود الفريق 23 مباراة، فاز في 12، وخسر 8، وتعادل في 3 وانتقل بعدها لمرحلة أدنى مع فريق جراسهوبرز زيورخ تحت 16 عامًا من أغسطس 2008 حتى يونيو 2009.





ترك فايلر فرق الناشئين لتدريب فريق شافهاوزن في الدرجة الثانية السويسرية وقاده في 55 مباراة، فاز في 18 مباراة، وخسر في 24، وتعادل في 13 مباراة، ولم ينجح في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى، ومنه رحل إلى فريق آراو بين أعوام 2011 وحتى عام 2014 ونجح في الصعود بهم عام 2013 ونجح في البقاء بعد احتلال المركز قبل الأخير.





انتقل فايلر إلى تدريب فريق نورنبيرج الألماني في الدرجة الثانية وقاده خلال موسمين في 60 مباراة، فاز في 30 وتعادل في 13 وخسر 17، واحتل الفريق معه في الموسم الأول المركز التاسع، إلا نجح في موسمه الثاني مع الفريق في احتلال المركز الثالث من ترتيب دوري الدرجة الثانية وفشل في الصعود إلى الدوري الممتاز.

تولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018 وقادهم في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة وفاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.

عاد رينيه فايلر إلى سويسرا لتدريب فريق لوزيرن منذ يوليو 2018، وحتى فبراير من عام 2019 الجاري، إذ قاد الفريق في 26 مباراة، فاز في 11، وخسر 14، وتعادل في مباراة وحيدة.



