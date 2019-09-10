ريال مدريد يعود إلى صفقة ضم نيمار

أعلن رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، فلورنتينو بيريز عن السبب وراء عدم التعاقد مع الثنائي نيمار وبوجبا خلال الميركاتو الصيفي المنصرم وذلك خلال اجتماع عقده مع إدارة النادى المرينجي.





وفى تصريحات قال بيريز لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل جلسته مع شركائه فى إدارة ريال مدريد التى برر خلالها أسباب فشل أهم صفقتين هذا الصيف وهما بوجبا ونيمار.





قال بيريز: "لقد تابعنا قضية نيمار من بعيد لكن هذا لا يعنى أننا لن نعود إليه فى العام المقبل، اللاعب تعرض لأزمات عديدة هذا الصيف ولم يكن الريال ضمن أولوياته".





وعن عدم ضم بوجبا علق بيريز:"عندما لا يرغب النادى فى البيع ، لا يمكن فعل الكثير".





وأكمل رئيس الملكي : "لم يكن الموسم الماضى هو ما نتمناه، خصوصاً عندما يحدث هذا بعد سلسلة الناجح التاريخية، فهذا يستحق التأمل والانتقاد الذاتى"، مضيفا "علينا استعادة الجوع والرغبة التى فقدناها فى الموسم الماضى".





واختتم بيريز تصريحاته: "لقد افتقدنا إلى التركيز اللازم فى الموسم الماضي، عالم كرة القدم أصبح الآن أكثر تنافسية، علينا أن نفكر فى أن النجاح الذى أحرزناه جعلنا نفقد الشغف ويتعين علينا استعادة جوع الانتصارات.