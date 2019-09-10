لست البيت.. إليك أسهل الطرق لإزالة الدهون من أواني الطهي
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:31 م
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لا يمكن للماء فقط أن يُنظف الأواني والطناجر والمقالي ويزيل الحروق والدهون الكثيفة لابد من أشياء للمساعدة، وفي التدبير المنزلي نطلعكِ عزيزتي على الطرق الصحيحة لتنظيف الأواني بكل سهولة.
1- طنجرة الضغط
تُملأ طنجرة الضغط بالماء حتَّى يغطِّي السائل البقع بالكامل. ثمَّ، تُضاف حلقات حبَّة من البصل الأحمر إلى الماء داخل الطنجرة، وتوضع الأخيرة على نارٍ هادئةٍ، وذلك لنحو عشرين دقيقة. تُرفع الطنجرة عن النار، وتُترك جانبًا، حتَّى يبرد الماء داخلها. ثم، تُنظَّف جيدًا بإسفنجة الجلي، المُضاف إليها بضع قطرات من سائل الجلي، وتُشطف بالماء.
2- الطنجرة الـ"ألومينيوم"
يُعدُّ خليط من كمٍّ متساوٍ من الـ "أمونيا" والماء. ثمَّ، يُضاف هذا الخليط إلى الطنجرة، التي تبقى منقوعة لحوالى أسبوع تقريبًا. تُشطف الطنجرة جيِّدًا بعد انقضاء الوقت، مع التأكُّد من التخلُّص من الـ"أمونيا".
3- المقلاة الـ"تيفال"
يُضاف كوب من الماء ونصف الكوب من الخلّ الأبيض وملعقة من الـ"بيكينغ صودا"، ويُسكب الخليط المذكور في المقلاة، التي تُنقع لخمس دقائق، فتنُظَّف بالـصابون، بواساطة إسفنجة ناعمة. وتُشطف المقلاة بماء بارد.
4- المقلاة المحروقة
تُملأ المقلاة بالماء، وتُضاف إليها شرائح الليمون الحامض. ثمَّ، توضع المقلاة على النار، حتَّى يغلي الماء. تُرفع المقلاة عن النار، وتُترك جانبًا حتَّى تبرد. يُفرَّغ محتوى المقلاة، ويُفرك داخلها بـإسفنجة. ثمَّ، تُغسل، كالمعتاد.
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