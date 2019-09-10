ضبط راكب حاول تهريب 59 ألف درهم إماراتي بمطار القاهرة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:19 م
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هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط (حاصل على معهد فني تجاري، مقيم بمحافظة الشرقية) حال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (59،000 تسعة وخمسون ألف درهم إماراتي ) كانت مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة بقصد إنهاء بعض المعاملات التجارية الخاصة بشركته.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.
وكان قد تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .
ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة رقم ٣٠٣ القادمة من جده اشتبه الأستاذ عمر سالم مأمور اللجنة في راكب سعودي الجنسية نظرا لكثرة تردده وارتباكه وحمله عدد من عبوات مياه زمزم الورقية .
وبسؤاله عما إذا كان بحيازته أي بضائع أجنبية تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أفاد بالنفي.
وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص.
وبالعرض على حسن خلف مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من عبدالرحمن محمود الصياد مأمور الحركة تحت إشراف طاهر سعيد مدير الحركة حيث تبين وجود 558 عبوة أدوية بشرية مخبأة داخل 20 عبوه من عبوات مياة زمزم الورقية.
وقام بأعمال الجرد لجنة برئاسة رضا ابوالعزم والأستاذ هاني أبوطالب مديري الحركة وأماني عبدالله وأحمد عبدالواحد مأمورى الحركة.
وكما قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 53 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.
ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وبتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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