بلطي يكسب معركته مع الجيش الاسرائيلي
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:07 م
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محمد وليد الجموسي
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اكدت مصادر مقربة من فنان الراب زياد نيقرو صديق بلطي ومرافقه أن هذا الاخير كسب معركته بعد ان تم حذف مقطع فيديو اغنية “يا ليلي” التي اداها الجيش الاسرائيلي من مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحرك قامت به الشركة المتعاقد معها بلطي والتي تقدمت بشكوى في الغرض .
وكان بلطي قد رفض أموالا طائلة من اجل منح الاغنية لفنان اسرائيلي لادائها بالعبرية وكسب ايضا قضيته وهو ما جعل رواد مواقع التواصل يثنون على الفنان التونسي.
المصدر : الصريح
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