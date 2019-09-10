ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بلطي يكسب معركته مع الجيش الاسرائيلي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:07 م
Advertisements
بلطي يكسب معركته مع الجيش الاسرائيلي
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
اكدت مصادر مقربة من فنان الراب زياد نيقرو صديق بلطي ومرافقه  أن هذا الاخير كسب معركته بعد ان تم حذف مقطع فيديو اغنية “يا ليلي” التي اداها الجيش الاسرائيلي من مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحرك قامت به الشركة المتعاقد معها بلطي والتي تقدمت بشكوى في الغرض .
وكان بلطي قد رفض أموالا طائلة من اجل منح الاغنية لفنان اسرائيلي لادائها بالعبرية وكسب ايضا قضيته وهو ما جعل رواد مواقع التواصل يثنون على الفنان التونسي.

المصدر :  الصريح
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
مبارايات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
x
13:30
البحرين
ميانمار
x
13:30
اليابان
سنغافورة
x
13:45
فلسطين
اليمن
x
14:00
السعودية
ماليزيا
x
14:45
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند