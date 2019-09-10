بينهم "إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة".. 6 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها تأهب محافظة البحر الأحمر، لاستقبال موسم الشتاء وهبوط الأمطار والسيول، وضبط رجال المرور 1635 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرئيسية، فضلا عن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر" ، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.





توقف حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر

وبسبب حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى أكتوبر، ظهرت كثافات مرورية، ما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من الجيزة حتى شرق القاهرة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، بعدما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى كوبري أكتوبر بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.





تجهيز 16 سدًا و12 بحيرة لمواجهة السيول

على صعيد آخر، تأهبت محافظة البحر الأحمر، لاستقبال موسم الشتاء وهبوط الأمطار والسيول، بتجهيز السدود والبحيرات التي تم إنشاؤها للحماية من أخطار السيول، بداية من قرية الزعفرانة شمالا حتي رأس حدربة جنوبا نهاية المحافظة.





كما تم حماية مدينة رأس غارب بعدد من السدود وبحيرة صناعية ضخمة وحواجز ترابية لحمايتها من أخطار السيول، حيث تمكنت تلك السدود والحواجز من حماية المدينة من السيول العام الماضي، وفق ما قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والذي أضاف أن المحافظة استعدت لاستقبال موسم الشتاء من خلال الانتهاء من إنشاء وتجهيز 16 سد حماية، و12 بحيرة صناعية، و11 حاجز ترابى وقناة صناعية، وحاجز توجيه، بتكلفة إجمالية بلغت 572 مليون جنيه.





ضبط 1635 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق الرئيسية

وفي إطار تواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط 1635 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة، حيث تشهد جميع الطرق كثافة في الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التي تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.





هبوط أرضي يتسبب في ميل عقار بالإسكندرية

وأخلى حي وسط الإسكندرية، سكان عقار مكون من 8 طوابق، بشارع الذهبي بمنطقة العطارين بسبب هبوط أرضي بسبب كسر ماسورة مياه تسببت في ميل العقار.





قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه تم قطع المياه عن العقار وإصلاح الكسر، وجار إصلاح الهبوط وعرض العقار المائل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتحديد مدي الخطورة الحادث، مضيفا أنه تقرر إخلاء العقار المتضرر من السكان دون المنقولات حفاظا على حياتهم.





احتفاء بانطلاق المؤتمر الوطنى الثامن للشباب

ومع إعلان الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنب للشباب عن انطلاق الدورة الثامنة للمؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت المقبل، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية-بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال-، شهدت العديد من صفحات السوشيال ميديا حالة من الاحتفاء بالدورة الجديدة للمؤتمر.





وحرص عدد كبير من الشباب المصري على السوشيال ميديا، على التساؤل عن كيفية التسجيل لحضور مؤتمر الشباب- الذي تتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين أخريين.





جلسة "اسأل الرئيس" تعتبر أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد-، والتأكيد على أن هذه المؤتمرات تعد فرصة سانحة وغير مسبوقة للتفاعل بين القيادة السياسية والشباب.





إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النيران عليها جنوب قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء. وأقر جيش الاحتلال، بأن طائرة مسيرة صغيرة (درون) تابعة له أسقطت شرق رفح جنوب قطاع غزة منتصف الليلة الماضية، بعد إطلاق النيران عليها.



