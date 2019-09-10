"هواوي" لا تستبعد أن تصبح شبكة 5G نشاطها الرئيسي في أوروبا

صرح أبراهام ليو، كبير ممثلي عملاق التكنولوجيا الصيني في المؤسسات الأوروبية، بأن شركة "هواوي" لا تستبعد شركة أن تصبح شبكة الإنترنت 5G - الجيل الخامس - مكانتها الرئيسية في السوق الأوروبية على الرغم من ضغوط العقوبات الأمريكية.





وقال كبير ممثلي عملاق التكنولوجيا الصيني في المؤسسات الأوروبية، إنه يمكن أن تصبح شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس شركة رئيسية لشركة هواوي في أوروبا.





كما أشار "ليو" إلى أن الشركة "متفائلة للغاية" بشأن آفاقها في القارة على الرغم من العقوبات الأمريكية.





وأضاف: "أعتقد أن شبكة الجيل الخامس ستصبح بالتأكيد مستقبل البنية التحتية للمعلومات. لذلك، سيتم تنفيذ كل [جزء من] المعلومات بواسطة شبكة الجيل الخامس. لهذا السبب قد تكون الولايات المتحدة متوترة للغاية - لأن لديها بعض أوجه القصور الأساسية، ووضعناها في وضع سيء في هذا النوع من سباق الجيل الخامس الدولي".





ووفقًا لـ "ليو"، الولايات المتحدة قلقة من أن "تتخلف عنهم" في هذه التكنولوجيا، مع الوضع، رغم أنها تم تصميمها من قبل واشنطن نفسها.





وأوضح: "أولاً، هناك نقص في التردد في الولايات المتحدة: - لقد تم إعطاء Sub-6GHz، وهو أفضل تردد لـ شبكة الجيل الخامس، للجيش، وبالتالي فإن هذه الترددات لن تكون متاحة للمستخدمين التجاريين".





وحسب مسؤول شركة هواوي، فإنه بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في موردي شبكة الجيل الخامس في الولايات المتحدة، مما يدفع البلاد أيضًا إلى محاربة أي منافسين محتملين في السوق.





كما قال "ليو": "يشعر الساسة الأمريكيون أنه في هذا المجال المهم، يمكنتتخلف عنهم ولا يمكنهم اللحاق بالركب على المدى القصير. لذا، فإن ما يفعلونه هو إبطاء المنافسة".





كجزء من معركتها ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، في شهر مايو، حظرت واشنطن شركة هواوي وحوالي 70 من الشركات التابعة لها من شراء التكنولوجيا الأمريكية وممارسة الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية دون الحصول على إذن حكومي ذي صلة. وقد أجلت منذ ذلك الحين الحظر التجاري الكامل على شركة هواوي عدة مرات، ومنحت الشركة مؤخرًا ترخيص تصدير آخر مدته 90 يومًا في 19 أغسطس.





اتهمت الولايات المتحدة، شركة هواوي بالتعاون مع الجيش الصيني والمخابرات واستخدام معداتها لأغراض المراقبة غير القانونية.





وتضغط واشنطن أيضًا على الدول الأخرى للتخلي عن استخدام معدات "هواوي" والبنية التحتية للجيل القادم من شبكات الجيل الخامس. وتدحض الشركة الصينية هذه الادعاءات باعتبارها ممارسات غير قادرة على المنافسة وذات دوافع سياسية.





وعلى الرغم من إدراج شركة "هواوي" عملاقة الاتصالات الصينية في القائمة السوداء من قبل السلطات الأمريكية بسبب مزاعم بأنشطة التجسس بالتعاون مع الحكومة الصينية، تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها في عام 2019، بالإضافة إلى إبرام مجموعة من صفقات شبكة الجيلالخامس الجديدة في جميع أنحاء العالم. ونفت عملاق التكنولوجيا مرارًا الاتهامات بالتجسس.





وكشفت شركة "هواوي"، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، أنها أبرمت صفقات على أكثر من 50 عقدًا تجاريًا من الجيل الخامس حول العالم على الرغم من حظرها من بعض الأسواق الرئيسية، بما في ذلك اليابان وأستراليا، إلى جانب الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة، كما ذكرت شبكة CNBC.





وتشير الأرقام الصادرة علنًا إلى أن "هواوي" تتقدم حاليًا على أقرب العلامات التجارية للاتصالات المنافسة لها، مثل نوكيا التي أبلغت في يوليو عن وجود 45 عقدًا من عقود الجيل الخامس التجارية، بينما سجلت إريكسون 24 صفقة فقط.



