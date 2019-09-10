حقيقة انتقال ميسي إلى آرسنال
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
كشف المدرب الفرنسي أرسين فينجر عن مدى قرب أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة في عام 2003.
أحضر الجانرز سيسك فابريجاس من العاصمة الكاتالونية في العام نفسه ، ويأسف فينجر لعدم الاستمرار في إبرام صفقة لتوقيع ميسي أيضًا.
و قال فينجر لـ beIN Sports: "نأسف للحياة ، كما تعلمون لا يوجد سوى عمل غير متوقع في الحياة وهذا جزء كبير منه.
لقد كنا في محادثات مع ليونيل ميسي عندما اشترينا فابريجاس لأن ميسي لعب معه.
وأضاف: "يمكنك أن تدرك في بعض الأحيان الفرق الشبابية الرائعة التي اعتدت أن تلعبها عندما تكون ناديًا مثل برشلونة. في نفس الفريق ، ميسي ، [جيرارد] بيكيه وفابريجاس.
واختتم حديثه قائلاً: "جاء بيكيه وفابريجاس إلى إنجلترا وميسي. بقي في إسبانيا. "لقد كنا مهتمين به ، لكنه كان لا يمكن المساس به في ذلك الوقت."
Advertisements
- 11 لاعبا كانوا سيحولون أرسنال لـ "منتخب العالم"
- فابريجاس: لو لعب ميسي مع إسبانيا لحصدنا كل الألقاب
- فابريجاس: لو كان ميسي لعب بقميص إسبانيا لحققنا مزيدا من الألقاب
- سيسك فابريجاس
- إليسا وميسي في حفل زفاف صديقتها.. تعرف على التفاصيل! (صورة)
- فينجر يكشف الفارق الوحيد بين صلاح وميسي
- فينجر يكشف تفاصيل مفاوضاته مع ميسي ورونالدو
- آرسين فينجر يُفجر مفاجآة بشأن رحيل ميسي عن برشلونة
- أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يختار مدرب البارسا الجديد و5 كوارث جديدة تضرب الفريق وقصة هروب ميسي ورعب فالفيردي
المزيد عن: ميسي رحيل ميسي برشلونة انتقال ميسي الى ارسنال ارسنالتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر