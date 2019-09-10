حقيقة انتقال ميسي إلى آرسنال





أحضر الجانرز سيسك فابريجاس من العاصمة الكاتالونية في العام نفسه ، ويأسف فينجر لعدم الاستمرار في إبرام صفقة لتوقيع ميسي أيضًا.





و قال فينجر لـ beIN Sports: "نأسف للحياة ، كما تعلمون لا يوجد سوى عمل غير متوقع في الحياة وهذا جزء كبير منه.





لقد كنا في محادثات مع ليونيل ميسي عندما اشترينا فابريجاس لأن ميسي لعب معه.





وأضاف: "يمكنك أن تدرك في بعض الأحيان الفرق الشبابية الرائعة التي اعتدت أن تلعبها عندما تكون ناديًا مثل برشلونة. في نفس الفريق ، ميسي ، [جيرارد] بيكيه وفابريجاس.





واختتم حديثه قائلاً: "جاء بيكيه وفابريجاس إلى إنجلترا وميسي. بقي في إسبانيا. "لقد كنا مهتمين به ، لكنه كان لا يمكن المساس به في ذلك الوقت."

كشف المدرب الفرنسي أرسين فينجر عن مدى قرب أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة في عام 2003.