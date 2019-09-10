ضبط 306 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغردقة
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
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محمد طه
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عدد من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، في حملة مكبرة على الصيدليات بمدينة الغردقة.
البداية بتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدعو (وليد س ر) مقيم أول الغردقة دائرة قسم أول الغردقة وتم ضبط عدد 106 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية مخالفًا بذلك القانون رقم 127 1955 الخاص بشأن مزاولة مهنة الصيادلة والقانون رقم 48 1941 المعدل بالقانون رقم 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.
كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط صيدلي بحوزته عدد 197 عبوة مستحضرات تجميل زيوت طبية وزيوت عطرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تفيد مشروعية حيازتها وغير مسجلة بوزارة الصحة مخالفا بذلك القانون 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.
تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
أرقام وأماكن تهمك
تعرف على أماكن وأرقام هواتف مستشفيات البحر الأحمر استمرارا للخدمات التى تقدمهاببوابة "الفجر" لقرائه ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.
مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999
المستشفى العسكرى
العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235
مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460
مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004
المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319
مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445
مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008
مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020
مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188
مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788
مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965
مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767
مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070
مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121
مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549
مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151
مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
البداية بتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدعو (وليد س ر) مقيم أول الغردقة دائرة قسم أول الغردقة وتم ضبط عدد 106 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية مخالفًا بذلك القانون رقم 127 1955 الخاص بشأن مزاولة مهنة الصيادلة والقانون رقم 48 1941 المعدل بالقانون رقم 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.
كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط صيدلي بحوزته عدد 197 عبوة مستحضرات تجميل زيوت طبية وزيوت عطرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تفيد مشروعية حيازتها وغير مسجلة بوزارة الصحة مخالفا بذلك القانون 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.
تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
أرقام وأماكن تهمك
تعرف على أماكن وأرقام هواتف مستشفيات البحر الأحمر استمرارا للخدمات التى تقدمهاببوابة "الفجر" لقرائه ننشر عناوين وأرقام هواتف المستشفيات بمحافظة البحر الأحمر تسهيلا على المواطنين الوصول إليها بكل سهولة ويسر.
مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999
المستشفى العسكرى
العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235
مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460
مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004
المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319
مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445
مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008
مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020
مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188
مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788
مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965
مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767
مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070
مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121
مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549
مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151
مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
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