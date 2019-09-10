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ضبط 306 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغردقة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
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ضبط 306 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغردقة
صورة أرشيفية
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محمد طه
 
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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عدد من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، في حملة مكبرة على الصيدليات بمدينة الغردقة.

البداية بتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدعو (وليد س ر) مقيم أول الغردقة دائرة قسم أول الغردقة وتم ضبط عدد 106 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية مخالفًا بذلك القانون رقم 127 1955 الخاص بشأن مزاولة مهنة الصيادلة والقانون رقم 48 1941 المعدل بالقانون رقم 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.

كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط صيدلي بحوزته عدد 197 عبوة مستحضرات تجميل زيوت طبية وزيوت عطرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تفيد مشروعية حيازتها وغير مسجلة بوزارة الصحة مخالفا بذلك القانون 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.

تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات


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مستشفى النيل
العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة
065-3550975 – 065-3550976 – 065-3550977 – 065-3552999

المستشفى العسكرى
العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235

مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب
065-3620460

مستشفى القصير المركزى العنوان القصير
التليفونات 065-3330004

المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة
التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319

مستشفى البحر الأحمر: العنوان طريق النصر الدهار –الغردقة
التليفونات 065-3543850 – 065-3544850 – 065-3550850 – 0123134458 – 0105032445

مستشفى البحر الأحمر العنوان الكيلو 120 القصير مرسى علم
التليفونات 065-3380080 – 065-338008

مستشفى الجونة: العنوان الكيلو 25 وسط البلد – الجونه – الغردقة
التليفونات 065-3580011 – 065-3580012 – 065-3580013 – 065-3580015 – 065-3580017
الفاكس 065-3580020

مستشفى الحميات؛ العنوان طريق المطار – الغردقه – الغردقة
التليفونات 065-3549188

مستشفى السلام الغردقة: العنوان شارع الكورنيش – سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3548785 – 065-3548786 – 065-3548787
الفاكس 065-3548788

مستشفى الصفا: العنوان الغردقة – الغردقة
التليفونات 065-3540665 – 065-3546965

مستشفى الغردقة العام: العنوان شارع المستشفى – الدهار – الغردقة
التليفونات 065-3546740 – 065-3549698 – 065-3549721 – 065-3551767

مستشفى القصير المركزي العنوان القصير
التليفونات 065-3330070

مستشفى بورت غالب الدولي: العنوان الكيلو 72 جنوب قصير – مرسى علم
التليفونات 065-3700122 – 065-3700120
الفاكس 065-3700121

مستشفى سفاجا العام.. العنوان سفاجا
التليفونات 065-3251549

مستشفى طب الأعماق: العنوان طريق الكورنيش أمام قرية عرابية سقالة – الغردقة
التليفونات 065-3449151

مستشفى مرسى علم: العنوان مرسى علم – الغردقة
التليفونات 065-3720143.
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