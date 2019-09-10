ضبط 306 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بالغردقة

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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عدد من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، في حملة مكبرة على الصيدليات بمدينة الغردقة.



البداية بتلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدعو (وليد س ر) مقيم أول الغردقة دائرة قسم أول الغردقة وتم ضبط عدد 106 عبوة أدوية بشرية منتهية الصلاحية مخالفًا بذلك القانون رقم 127 1955 الخاص بشأن مزاولة مهنة الصيادلة والقانون رقم 48 1941 المعدل بالقانون رقم 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.



كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط صيدلي بحوزته عدد 197 عبوة مستحضرات تجميل زيوت طبية وزيوت عطرية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تفيد مشروعية حيازتها وغير مسجلة بوزارة الصحة مخالفا بذلك القانون 2811994 بشأن قمع الغش والتدليس والسلع منتهية الصلاحية.



تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات





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العنوان طريق المطار منطقة السقالة – الغردقة

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المستشفى العسكرى

العنوان الغردقة منطقة الهلال؛ تليفون: 06536235



مستشفى رأس غارب المركزى: العنوان رأس غارب

065-3620460



مستشفى القصير المركزى العنوان القصير

التليفونات 065-3330004



المستشفى المصرى العنوان حى الكوثر – الغردقة

التليفونات 065-3440599 – 065-3440656 – 065-3450318 – 065-3450319



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