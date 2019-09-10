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نجم ريال مدريد لا يرغب في الرحيل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
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نجم ريال مدريد لا يرغب في الرحيل
مران ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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لا يزال وجود  النجم الكولومبي جيمس رودريجيز في ريال مدريد مفاجأة لكثير من الناس ، لكنه يأمل أن يصبح لاعبًا مهمًا في ملعب سانتياغو بيرنابيو هذا الموسم.

كان من المتوقع أن يغادر الكولومبي طوال الصيف ، لكنه لا يزال في النادي الملكي حتى الان.

وقال خاميس رودريجيز في برنامج "El Chiringuito" عندما ناقش وضعه: "أتمنى أن يكون هذا موسمي في ريال مدريد".

عندما بدأ في المباراة الثانية لهذا الموسم ضد ريال بلد الوليد ، تلقى جيمس ترحيباً من جانب الحاضرين في برنابيو.

جدير بالذكر، أن الكولومبي، البالغ من العمر 28 عاما، عاد إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف بعد موسمين قضاهم رفقة نادي بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، وبالرغم من خروج اللاعب من حسابات المدرب زيدان، إلا أن العمل الجيد والجهد المبذول من قبل خاميس جعلت المدرب يعيد النظر ويغير رأيه.

وبالفعل تم استدعائه في المباراة الأولى في الليجا أمام سيلتا فيجو (رغم أنه لم شارك ولا دقيقة واحدة)، وكان أساسيا أمام بلد الوليد ولكنه تعرض لإصابة في العضلة النعلية أوقفت تقدمه، والآن بعد حصوله على الإذن بالعمل من قبل أطباء الفريق ومشاركته في المران فمن المحتمل أن يشارك أمام ليفانتي.
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