ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المرصد السوري: خلافات بين "الثوري الإيراني" والنظام بدير الزور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:30 ص
Advertisements
المرصد السوري: خلافات بين الثوري الإيراني والنظام بدير الزور
الثوري الإيراني
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

اعتقل الأمن العسكري التابع للنظام السوري، أحد السماسرة في قرية بقرص بريف ديرالزور الشرقي، وهو ممن يعملون لصالح "الحرس الثوري" الإيراني، فيما يتعلق بشراء العقارات وهو على تعاون وتنسيق كبير مع قيادي في لواء القدس الإيراني، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس الإثنين.

 

وكان المرصد أشار في بيان سابق، أن الميليشيات الإيرانية المسيطرة على مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، عمدت إلى اعتقال عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام في المدينة، بعد أن رصدت كاميرات سرية موضوعة على دراجات نارية يستقلها عناصر من الدفاع الوطني صوراً عن مقرات تابعة للإيرانيين، وذلك في إطار التوتر المتصاعد بين الطرفين في المنطقة والحملة الإيرانية للحد من نفوذ ميليشيا الدفاع الوطني في الميادين.

 

وكان المرصد لفت منتصف أغسطس  الماضي إلى أن التوتر يتصاعد في مدينة الميادين بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور، بين الميليشيات التابعة للحرس الثوري من جهة، وعناصر الدفاع الوطني والأمن العسكري التابع للنظام من جهة أخرى.

 

وذكر المرصد أن الميليشيات التابعة للحرس عمدت الشهر الماضي إلى نصب عدد من الحواجز العسكرية على طريق بقرص – الميادين، فقامت تلك الحواجز بمنع عبور سيارات تابعة للأمن العسكري وعربات عسكرية تحمل علم النظام، كما قامت الميليشيات بنصب حواجز داخل مدينة الميادين للتدقيق وطلب أوراق المهمات من آليات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني والأمن العسكري، ما أثار حفيظة هؤلاء.

 

قال أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران (مسؤول عن عزل وتعيين المرشد)، إنه تلقى تهديدات بالقتل من جانب جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بسبب  تعرضه لملفات فساد تخص مسؤولين كبارا.

 

وأوضح روح الله صدر الساداتي (36 عاما)، الذي توارى عن الأنظار لعدة أيام إلى جانب شقيقيه، أن سبب اختفائهم يعود إلى تهديد استخبارات الحرس الثوري لهم بالسجن، فضلا عن التصفية الجسدية على خلفية كشفهم وقائع فساد ضخمة تتعلق بمسؤولين إيرانيين كبار داخل البلاد.

 

الفساد يتوحش في إيران.. ثروات المسؤولين تتجاوز مليارات الدولارات وأضاف رجل الدين الإيراني الساداتي، العضو بمجلس خبراء القيادة في بيان له نشره موقع "إنصاف نيوز" المحلي والذي أثار نبأ اختفائه جدلا واسعا في الأوساط الإيرانية، أنه اضطر وشقيقين له إلى إغلاق هواتفهم النقالة خشية تتبعهم لاحقا من قبل استخبارات الحرس الثوري، بعد مغادرتهم محافظة قم الواقعة على بعد 157 كم جنوب طهران باتجاه مطار مهر آباد في العاصمة الإيرانية، الأربعاء الماضي.

 

ومن الواضح أن الساداتي وشقيقيه محمد ورضا حاولوا الاختباء في مدينة بندر عباس الواقعة جنوب البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، في حين نفى والدهم تقارير تحدثت عن تواجد الإخوة الثلاثة في قم.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سوريا ايران النظام السوري الثوري الإيراني
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
مبارايات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
x
13:30
البحرين
ميانمار
x
13:30
اليابان
سنغافورة
x
13:45
فلسطين
اليمن
x
14:00
السعودية
ماليزيا
x
14:45
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند