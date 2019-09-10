زعيمة هونج كونج: تصعيد العنف لن يحل القضايا الإجتماعية

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قالت "كاري لام" زعيمة المدينة التي تحكمها الصين اليوم الثلاثاء أن تصعيد العنف لا يمكن أن يحل القضايا الاجتماعية في هونج كونج مضيفة أنها تأسف بشدة لتدخل البرلمانات الأجنبية في شؤون المركز المالي الآسيوي.



وكان لام يتحدث بعد عطلة نهاية أسبوع أخرى من الاشتباكات العنيفة في بعض الأحيان في المستعمرة البريطانية السابقة، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناوشات القطط والماوس، وأحيانًا تحطم النوافذ وبدء حرائق الشوارع.



وقالت "لام": "من غير المناسب للغاية أن تتدخل البرلمانات الأجنبية في الشؤون الداخلية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بأي شكل من الأشكال، ولن نسمح (للولايات المتحدة) بأن تصبح صاحبة مصلحة في شؤون منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، في إشارة إلى وضع هونغ كونغ كمدير إداري خاص. منطقة الصين.



وخلال تجمع حاشد في القنصلية الأمريكية يوم الأحد، طالب الآلاف من المتظاهرين بالمساعدة في جلب الديمقراطية إلى هونغ كونغ.



وأراد المتظاهرون من الكونغرس الأمريكي أن يقر تشريعات تتطلب من واشنطن إجراء تقييم سنوي حول ما إذا كانت هونج كونج تتمتع بالحكم الذاتي الكافي من البر الرئيسي للصين للاحتفاظ بفوائد تجارية واقتصادية أمريكية خاصة.



واتهم المسؤولون الصينيون القوات الأجنبية بمحاولة إيذاء بكين بإحداث فوضى في هونغ كونغ، وحذروا الدول الأخرى من التدخل في ما أسموه علاقة داخلية.



ويوم الاثنين، قال وزير الدفاع الأمريكي السابق "جيم ماتيس" أن الاحتجاجات المناهضة للحكومة ليست "شأنًا داخليًا" في الصين وأن على الولايات المتحدة تقديم دعم معنوي على الأقل للمتظاهرين.



بعد ثلاثة أشهر من الاضطرابات، سحبت "لام" الأسبوع الماضي مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين أثار الاحتجاجات، لكن هذه البادرة فشلت في استرضاء العديد من المتظاهرين، الذين يستخدمون شعبية الحركة لإحياء المظالم القديمة.



وأثار الغضب من مشروع قانون تسليم المجرمين الآن معارضة شعبية لبكين تراجعت بعد عام 2014، عندما واجهت السلطات حركة مؤيدة للديمقراطية احتلت الشوارع لمدة 79 يومًا في الحي التجاري المركزي.



وقالت لام في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "التصعيد واستمرار العنف لا يمكن أن يحل القضايا التي يواجهها مجتمعنا الآن."



واضافت: "لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع والتناقض والانقسامات وحتى الكراهية في المجتمع".



وتدهورت العديد من الاحتجاجات السلمية في البداية خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب ونشطاء مكافحة الشغب، مما أدى إلى عشرات الإصابات وحوالي 1300 عملية اعتقال.



وفي أول خطاب له ذكر فيه الاضطرابات، حث الملياردير لي كا شينغ الزعماء السياسيين على أن يقدموا للشباب غصن زيتون، واصفًا إياهم بـ "أسياد مستقبلنا"، وفقًا لشريط فيديو على الإنترنت لحضور حشد صغير خلال زيارة إلى دير الأحد.



جدير بالذكر أن هونج كونج عادت إلى الصين في عام 1997 بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تضمن الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي. يخشى العديد من سكان هونغ كونغ من أن تضعف بكين هذا الحكم الذاتي. الصين تنفي اتهامها بالتدخل في المدينة.



