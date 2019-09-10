آيتن عامر: "وفاء كانت بتضربني بالشبشب" (فيديو)

يذكر أن آيتن ووفاء قد تعاونا سويا فى مسلسل الطوفان، وهو من تأليف وائل حمدي، محمد رجاء ، إخراج خيري بشارة، وبطولة:ماجد المصري، وفاء عامر، عبير صبري، فتحي عبد الوهاب، أحمد زاهر، روجينا، ايتن عامر.

ويشار إلى أن ايتن شاركت في الماراثون الرمضانى الماضى بثلاث مسلسلات وهما "ابن أصول"، "شقة فيصل"، "طلقة حظ"، وحققت من خلالها نجاحا كبيرا.









كما شاركت وفاء عامر فى مسلسل "حكايتي"، الذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة ياسمين صبري، أحمد حاتم، أحمد بدير، أحمد صلاح حسنى، إدوارد، جمال سليمان،ﺇﺧﺮاﺝأحمد سمير فرج، ﺗﺄﻟﻴﻒمحمد عبدالمعطي.





مسلسل "السر"





وانتهت وفاء عامر من تصوير مسلسل "السر" منذ أكثر من عام، وهو ينتمى إلى نوعية الدراما المطولة ذات ال 60 حلقة وتعتمد أحداثه على التشويق والإثارة وهو بطولة وفاء عامر وريم البارودى ونضال الشافعى ومايا نصرى، سيناريو وحوار حسام عيسى وإخراج محمد حمدى، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.