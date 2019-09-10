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الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حار على هذه المناطق

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
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الأرصاد تحذر من طقس اليوم: حار على هذه المناطق
أرشيفية
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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وبحسب البيان الذي أصدرته هيئة الأرصاد، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، جاءت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 29 

السلوم 23 30 

سيوة 21 34

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 34

العريش 22 31

رفح 21 31

رأس سدر 24 34

نخل 17 32

نويبع 26 34 

طابا 25 32

كاترين 16 30 

الطور 27 32 

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 34

الفيوم 25 34

بني سويف 25 34

المنيا 24 34

أسيوط 23 35

سوهاج 25 35

قنا 25 37

الأقصر 26 38

أسوان 26 38

أبوسمبل 25 37 

الوادي الجديد 26 37 

شلاتين 27 36

أبو رماد 28 35

حلايب 30 34

رأس حدربة 30 34

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