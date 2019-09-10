ريال مدريد يقترب من أولى صفقاته الشتوية
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:32 ص
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محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد الإسبانى يسعى بقوة للتعاقد مع الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة "دياريو أى أس" أن ريال مدريد سيواصل ملاحقة الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ".
وكان ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية يريد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن فشلت الصفقة بسبب مغالاة نادى مانشستر يونايتد وكان إيريكسن هو الخيار الثانى لمدريد.
وأفادت التقارير الصحفية إن إيركسن الذى سينتهى عقده الصيف القادم رفض كل العروض التى تقدمت إليه ورفض أيضاً التجديد للشبيرز بسبب الرغبة فى الإنتقال لريال مدريد.
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