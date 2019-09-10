وعد خاص من بيريز لجماهير ريال مدريد





وقال بيريز، في تصريحات صحفية له: "علينا استعادة الجوع والرغبة التي فقدناها في الموسم الماضي، ولكننا سنستعيد القدرة التنافسية التي خسرناها، أنا أثق تماماً فيما أقوله".





وتابع حديثه: "لم يكن الموسم الماضي هو ما نتمناه، خصوصاً عندما يحدث هذا بعد سلسلة الناجح التاريخية، فهذا يستحق التأمل والانتقاد الذاتي".





وأكمل: "لقد افتقرنا إلى التركيز اللازم في هذه المرحلة التي لا تنسى، فعالم كرة القدم أصبح الآن أكثر تنافسية، علينا أن نفكر في أن النجاح الذي أحرزناه جعلنا نفقد الشغف ويتعين علينا استعادة جوع الانتصارات، لكن مهلاً قليلاً من العدالة لهذا الفريق، لقد صنع التاريخ".





وأضاف: "مع هؤلاء اللاعبين أولئك الذين رحلوا والذين أتوا، والذين لديهم الكثير من المستقبل، يجب أن نجد الطريق الذي فقدناه، عندما يتم الفوز بالعديد من الأشياء لسنوات عديدة، تحدث هذه الظواهر في ريال مدريد وفي جميع الأماكن".





وتعاقدت الإدارة المدريدية خلال فترة الانتقالات الصيفية مع 6 صفقات كالآتي؛ إيدين هازارد ورودريجيز ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي والياباني الشاب تاكيوفسا كوبو.





وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة قوية ضد ليفانتي مساء يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.

قدم فلورنتيننو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وعداً خاصاً للجماهير المدريدية ويثق تماماً من تحقيق هذا الوعد خلال الموسم الحالي بعد الاستقطابات التي قام بها خلال فترة انتقالات صيف 2019.