ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وعد خاص من بيريز لجماهير ريال مدريد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:44 ص
Advertisements
وعد خاص من بيريز لجماهير ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
Advertisements
طباعة
منى العوضي
 
Advertisements
قدم فلورنتيننو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وعداً خاصاً للجماهير المدريدية ويثق تماماً من تحقيق هذا الوعد خلال الموسم الحالي بعد الاستقطابات التي قام بها خلال فترة انتقالات صيف 2019.

وقال بيريز، في تصريحات صحفية له: "علينا استعادة الجوع والرغبة التي فقدناها في الموسم الماضي، ولكننا سنستعيد القدرة التنافسية التي خسرناها، أنا أثق تماماً فيما أقوله".

وتابع حديثه: "لم يكن الموسم الماضي هو ما نتمناه، خصوصاً عندما يحدث هذا بعد سلسلة الناجح التاريخية، فهذا يستحق التأمل والانتقاد الذاتي".

وأكمل: "لقد افتقرنا إلى التركيز اللازم في هذه المرحلة التي لا تنسى، فعالم كرة القدم أصبح الآن أكثر تنافسية، علينا أن نفكر في أن النجاح الذي أحرزناه جعلنا نفقد الشغف ويتعين علينا استعادة جوع الانتصارات، لكن مهلاً قليلاً من العدالة لهذا الفريق، لقد صنع التاريخ".

وأضاف: "مع هؤلاء اللاعبين أولئك الذين رحلوا والذين أتوا، والذين لديهم الكثير من المستقبل، يجب أن نجد الطريق الذي فقدناه، عندما يتم الفوز بالعديد من الأشياء لسنوات عديدة، تحدث هذه الظواهر في ريال مدريد وفي جميع الأماكن".

وتعاقدت الإدارة المدريدية خلال فترة الانتقالات الصيفية مع 6 صفقات كالآتي؛ إيدين هازارد ورودريجيز ولوكا يوفيتش وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي والياباني الشاب تاكيوفسا كوبو.

وعلى صعيد آخر؛ يستعد نادي ريال مدريد لخوض مباراة قوية ضد ليفانتي مساء يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هازارد فلورنتينو بيريز ريال مدريد وليفانتي ريال مدريد بيريز الريال أخبار ريال مدريد أخبار بيريز أخبار الريال
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
مبارايات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
x
13:30
البحرين
ميانمار
x
13:30
اليابان
سنغافورة
x
13:45
فلسطين
اليمن
x
14:00
السعودية
ماليزيا
x
14:45
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند