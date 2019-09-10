فتح تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية المرحلة الثالثة اليوم.. تعرف على الخطوات

أعلنت وزارة التعليم العالي، يوم الأحد الماضي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2019، عبر بوابة الحكومة المصرية.









قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، إنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلة الثالثة والأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة.









ويتم تقليل الاغتراب والتحويلات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، اضغط هنا وجاءت خطوات تقليل الاغتراب كالتالي:









خطوات تقليل الاغتراب





1-لابد من أن يلتزم الطالب في تنسيق المرحلتين باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ»، وذلك قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب».





2-على الطالب أن يلتزم باختيار كل الكليات الممكنة في هذا القطاع بالمجموعة «ب»، وذلك قبل أن يبدأ في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج» خلال تسجيل رغباته في تنسيق المرحلة الأولى 2019 .









3-تعد محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، حيث تضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، بالإضافة إلى الكليات التابعة لهذه الجامعات.









4-تفتح تحويلات تقليل الاغتراب، عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية والثالثة في تنسيق 2019، ومن ثم يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب.









5-تعلن نتيجة الحدود النسبة المقررة والتي هي 10%.





وفيما يخص التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، ولا توجد تحويلات ورقية.