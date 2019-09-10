مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني لأول مرة في أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"

تلبية لإعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "اسوان عاصمة الشباب الأفريقي"، قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، إقامة الدورة الرابعة من المهرجان بمحافظة أسوان لأول مرة، وذلك عد النجاح الذي شهدته الدورات السابقة من المهرجان على أن يكون الافتتاح في معهد فيلة.





ومن المقرر ان تقام دورة هذا العام بمشاركة خاصة للفنون الفلكلورية الأسوانيه والنوبية إضافة لفلكلور جمهورية الصين الشعبية ومجموعة فرق من الدول الأفريقية المختلفة . كما يشارك أطفال 57357 ومجموعة من فرق "ذوي القدرات الخاصة"، تحقيقا للدمج الذي تسعي إليه دائما سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولبة ورئيس ومؤسس المهرجان.





يذكر أن المهرجان يقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة وزارة السياحة المصرية التي ادرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن و الهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصرية الإفريقية والصينية علي الصعيدين الثقافي والسياحي.





يذكر أن نددت سهير عبدالقادر، رئيس مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني الذي أقيم بقصر المانسترلى بالمنيل، بالحادث الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة بالمنيا ونتج عنه شهداء ومصابين.









وقالت "عبدالقادر" في ختام الدورة السابقة من المهرجان بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق ، والمستشار الثقافي الصيني في القاهرة، والدكتورة عزة خليل وكيل وزارة السياحة، والفنان سمير صبري، والمنتج محسن علم الدين، والمخرج عمرو عابدين، وعدد من الفنانين والمسئولين: "إنها لا تستطيع أن تبدأ حفل الختام بدون التنديد بالإرهاب الخسيس الذي ما زال يستهدف المستضعفين والأبرياء لأنه لم يستطيع أن يستهدف الدولة القوية وقواتها من الشرطة وجيشها الباسل الذي تصدي لهم بكل حزم واليوم تعود خفافيش الظلام لتهاجم إخواننا في المنيا أثناء زيارتهم لدير الانبا وما زلنا علي عهدنا لفخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في التصدي للإرهاب الخسيس"، ثم طلبت من الحضور الوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الإرهاب.









يذكر أن المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.







