اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. والعملة الخضراء تواصل الإنهيار أمام الجنيه
الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم :
واصلت اسعار الدولار الانهيار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتفقد نحو 3 قروش خلال تعاملات أمس الإثنين، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.
|
البنك
|
اسعار
شراء الدولار
|
اسعار
بيع الدولار
|
اسعار
الدولار في البنك المركزي
|
16.41
|
16.53
|
اسعار الدولار في بنك
مصر
|
16.43
|
16.53
|
اسعار الدولار في البنك
الأهلي
|
16.43
|
16.53
|
اسعار الدولار في بنك
القاهرة
|
16.43
|
16.53
|
اسعار الدولار في بنك
الإسكندرية
|
16.50
|
16.60
|
اسعار الدولار في البنك
التجاري الدولي
|
16.41
|
16.51
|
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي
الإسلامي
|
16.46
|
16.55
|
اسعار الدولار في بنك عودة
|
16.43
|
16.53
قال خبراء الاقتصاد أن تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه يرجع لتحسن أداء الاقتصاد، ومواصلة الأحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي تعدي 44 مليار دولار .
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