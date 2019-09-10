اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. والعملة الخضراء تواصل الإنهيار أمام الجنيه

اسعار الدولار اليوم :

واصلت اسعار الدولار الانهيار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتفقد نحو 3 قروش خلال تعاملات أمس الإثنين، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.



