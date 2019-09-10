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اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. والعملة الخضراء تواصل الإنهيار أمام الجنيه

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الدولار اليوم الثلاثاء 10-9-2019.. والعملة الخضراء تواصل الإنهيار أمام الجنيه
اسعار الدولار
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الدولار اليوم :
واصلت اسعار الدولار الانهيار أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري لتفقد نحو 3 قروش خلال تعاملات أمس الإثنين، وفقدت اسعار الدولار 130 قرش خلال تعاملات الشهر الماضي، وكانت اسعار الدولار أمام الجنيه سجلت تراجعات كبيرة على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، حيث خسر نحو 6 قروش؛ ليصل سعرة بالبنك المركزي إلى 16.42 جنيه للشراء، و16.54 جنيه للبيع.

 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.41

16.53

اسعار الدولار في بنك مصر

16.43

16.53

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.43

16.53

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.43

16.53

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.50

16.60

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.41

16.51

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.46

16.55

اسعار الدولار في بنك عودة

16.43

16.53

  

 أسباب تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه :

قال خبراء الاقتصاد أن تراجع اسعار الدولار أمام الجنيه يرجع  لتحسن أداء الاقتصاد، ومواصلة الأحتياطي النقددي للبلاد ارتفاعة منذ 2019 وحتى نهاية اغسطس والذي  تعدي 44 مليار دولار .

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