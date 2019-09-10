اكتشاف المرض قبل حدوثه.. مالا تعرفه عن مشروع "الجينوم المرجعي المصري"

شهدت جامعة المنصورة، ورشة عمل حول مشروع الجينيوم المرجعى المصرى، نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة بكلية العلوم، حاضر فى ورشة الجينيوم المرجعى المصرى الدكتور صالح إبراهيم أستاذ الوراثة بجامعة لوبك بألمانيا والدكتور محمد سلامة الأستاذ المساعد بكلية طب المنصورة.





وحضر ورشة العمل الدكتور محمد غنيم أستاذ الكلى والمسالك البولية ومدير مركز الكلى السابق، الدكتور عادل جنيدي عميد كلية العلوم الدكتور أسامة العيان وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث وعدد كبير من أساتذة الجامعة المتخصصين والباحثين.





وقد تحدث الدكتور صالح إبراهيم عن بداية التفكير في المشروع والخطوات التي تمت في هذا المشروع والعقبات والتحديات التى واجهت الفريق البحثى ومخرجات المشروع وإستغلالها في التطبيقات الصحية في مصر.





وأكد الدكتورمحمد سلامة على الفرص المستقبلية إعتمادًا على النتائج وتطبيقها إكلينيكيًا في المستقبل لإستفادة المرضى والمجتمع المصري، حيث أن المصريين جميعًا لهم شفرة وراثية خاصة بهم تتشابه فيما بينهم بينما تختلف بنسب مختلفة عن سائر شعوب الأرض





وأشار سلامة إلى أن هذا البحث فتح المجال أمام علماء العالم للكشف عن الأمراض الخاصة بالمصريين وكيفية علاجها ببروتوكولات علاج خاصة تؤتي نتائج أسرع وأفضل في العلاج حيث يتجه العالم كله للعلاج الفردي والشخصى للمريض.





وقال سلامة إننا نستطيع مسبقًا التعرف على المرض قبل حدوثه عن طريق المسح الجيني وبالتالي البحث عن سبل الوقاية قبل ظهور المرض.





تجدر الاشارة الى أن الدكتور محمد سلامة مدير مركز البحوث الطبية التجريبية بجامعة المنصورة، تمكن من تحقيق إنجاز طبي جديد، وتسجيل "الجين المصري الفريد"، بمشروع الخريطة الجينية المصرية "الجينوم المصري".





"سلامة" وفريق بحثي من جامعتي لوبيك الألمانية، والمنصورة المصرية، عملوا على مبادرة لدراسة التركيبة الجينية للمصريين.





واعتمدت الدراسة على تحليل عينات من الحمض النووي من 110 فردًا، من أصول مصرية باستخدام تقنيات متطورة، وبفحص البيانات ومقارنتها بنظائرها الإفريقية والأوروبية، تمكن القائمون على هذه الدراسة من إثبات أن المصريين يتمتعون بما قد يطلق عليه "الجين المصري الفريد".





وتعد هذه الدراسة ـ الأولى من نوعها ـ خطوة هامة نحو مزيد من الأبحاث التي قد توفر لنا في المستقبل إلماما دقيقا بالطفرات الجينية الخاصة بالمصريين وعلاقتها بنشوء وانتشار الأمراض.





الجدير بالذكر، أن دراسة الخريطة الجينية أصبحت أداة طبية هامة لفهم طبيعة الطفرات وارتباطها بالصحة العامة للمجموعات السكانية المختلفة حول العالم، والرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال، لا تزال الأبحاث معتمدة بشكل كبير على الخرائط الوراثية لأفراد من أصول أوروبية.





ويعد علم الجينوم هو أحد الأفرع الحديثة لعلم الوراثة، وهو متعلق بدراسة كامل المادة الوراثية داخل الكائن الحي، ويتضمن المجال تحديد تتابعات الحمض النووي بشكل كامل ورسم الخرائط الدقيقة للجينوم، ودراسة عدد من الظواهر والتفاعلات بين المواضع الوراثية المختلفة التي تحدث داخل الجينوم.





ويؤدي تفكيك شفرة المعلومات الوراثية الكاملة لأي كائن إلى رسم الخارطة الوراثية له، وتحدد هذه الخارطة مسؤولية ووظيفة كل صفة من صفات المخزون الوراثي للكائن التي تساعد بدورها على فهم جميع الصفات الوراثية وآليات العيش والتعايش ومقاومة الأمراض وغيرها من الخصائص الوراثية



