محمد إمام يشوق جمهوره لـ"لص بغداد": "ماتعملش زيه قبل كده"

مشاركة محمد امام فى الماراثون الرمضانى





يشار أنه خاض السباق الرمضانى بمسلسل" هوجان "وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، والمسلسل بطولة كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، اسماء ابو اليزيد، إنعام سالوسة، ميرنا نور الدين،أوس أوس، من تأليف محمد صلاح العزب، إنتاج سينرجى، إخراج شيرين عادل.





أبطال لص بغداد





بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، فتحى عبد الوهاب، إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم كان من المقرر طرحه فى عيد الأضحى الماضى، وسيتم طرحه خلال الايام القادمة.



نشر الفنان محمد إمام مؤخرا عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان محمد عبدالرحمن، من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد".



وعلق إمام قائلا: "أنا واحد بيصور مع محمد عبدالرحمن بلبس شتوي في عز الحر، يعني مش باقي على الدنيا، عبد الرحمن تقريباً نافوخه ساح بالبرنيطة اللي لابسها".



أحداث لص بغداد



يجسد محمد إمام شخصية تدعى "يوسف الراوى"، وهو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، ويتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة.



رساله محمد إمام لفتحى عبد الوهاب



وأشاد إمام مؤخرا بالفنان فتحي عبد الوهاب حيث نشر صورة له وهو برفقه فتحى عبد الوهاب من خلال حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام" ،وقام بالتعليق على الصورة قائلًا: "من أقوى الممثلين في مصر، وبيعلي أي عمل يظهر فيه، وكان نفسي جدًا اشتغل معاه، فتحي عبد الوهاب، مش بس ممثل قدير ده كمان ‏كوميديان جامد»"‏

نشر الفنان محمد إمام، صورة من كواليس فيلم "لص بغداد"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو خارج من البحر و يرتدى جاكت أحمر، وعلق قائلا عليها: "اكتر مشهد متعب صورته في حياتي، يومين تصوير تحت الماية، على عمق 6 متر، من غير أكسجين، ولا نضارة، ولا بدلة غطس، وداني بايظة ومناخيرى مسدودة، وزوري واجعنى، ومش شايف ولا حاجة، بس برغم كل ده مبسوط انى عملت مشهد ما اتعملش حاجة زيه قبل كده".