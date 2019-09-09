"الكهرباء" تعلن عن إجراءات جديدة لمكافحة سرقة التيار

بدأت الشركة القابضة للكهرباء إجراءات جديدة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي بالتعاون مع شرطة الكهرباء لضبط سارقي التيار في كل محافظات الجمهورية، وتم إخطار مأموري ورؤساء مباحث الكهرباء بضرورة متابعة أعمال تحرير محاضر الممارسة لضمان حقوق الشركة لدي المخالفين.





وكشفت الشركة عن أنه يتم قياس أحمال واستهلاكات أي عقار مخالف يستمد الكهرباء بطريقة غير شرعية، وقامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف مجهوداتها وحملاتها لضبط المخالفين وسارقي التيار باستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة لهم وذلك بالإضافة أيضا لمجهودات مباحث وشرطة الكهرباء والقيام بحملات لضبط المخالفين وسارقى التيار إلا أنه في أحيان كثيرة يضع مسئولو الضبطية أو المباحث تقديرات أرقام مبالغ فيها مما يضع المواطنين في ورطة أو مأزق كبير لذا تم فتح باب التظلم لهم.





كيفية التظلم من غرامات سرقة التيار الكهربائي:





1- تقديم تظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء نظام اختياري لصاحب الشأن – المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي أو المتهم بمخالفة القيود الواردة باللائحة التجارية أو بعقد التوريد.





ومدة التظلم من القرار 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار(محضر ضبط الواقعة يتضمن القرار). فيجب أن يتقدم صاحب الشان بتظلمه ( كتابة ) سواء بشخصه أو بممثله القانوني خلال الستون يوما التالية لتاريخ إعلانه بالقرار.





تقبل شركة توزيع الكهرباء التظلم ومن ثم إحالته إلى لجنة مختصة تسمي لجنة فض التظلمات والتي تتكون من كبار المشتركين.





يصدر عن لجنة كبار المشتركين قرار إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد قوة القوي المحركة المستهلكة للتيار، و يصدر عن الشئون التجارية للشركة بعد أخذ رأي الشئون القانونية بناء على اقتراح من لحنة كبار المشتركين بتقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي، بينما يصدر عن لجنة الشئون القانونية – وحدها بإعفاء المنتفع – المتهم – من تلك المبالغ ( الغرامة وقيمة الاستهلاك الفعلي ) إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هم المستفيد الحقيقي وبمعني أدق ليس هو مرتكب الجريمة.





أهم الخطوات التى من الممكن اتباعها للتخلص من شكاوى سرقة التيار الكهربائي وهى كما يلي:





- التصالح مع شركة الكهرباء

- دفع المبلغ كاملا

- محاسبة المتظلم عن التيار الكهربائي المختلس أو المسروق.