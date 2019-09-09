ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة.. والجائزة سيارة موديل 2019

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:28 م
Advertisements
تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة.. والجائزة سيارة موديل 2019
تركي آل الشيخ
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
طرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني مسابقة جديدة للجماهير كشف عنها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك.


وكتب المتسشار تركي آل الشيخ منذ قليل عبر صفحته الرسمية:
إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4. قناتي اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/TurkiAlalshikh
5. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
6. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
7 حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
8. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
9. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA


السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ولاس بالماس القادمة ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة، وسيدخل السحب أيضاً من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مسابقة تركي آل الشيخ مالك ألميريا شروط مسابقة تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ يعلن مسابقة جديدة تركي آل الشيخ
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إنجلترا
x
20:45
كوسوفو
ليتوانيا
x
20:45
البرتغال
فرنسا
x
20:45
أندورا
مبارايات ودية
عمان - أساسي
x
16:30
لبنان - أساسي
الأردن - أساسي
x
18:00
باراجواي - أساسي
تونس - أساسي
x
19:00
ساحل العاج - أساسي
أوكرانيا - أساسي
x
20:30
نيجيريا - أساسي
المغرب - أساسي
x
21:00
النيجر - أساسي
تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا
السودان
-
x
18:00
-
تشاد
تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022
كمبوديا
x
13:30
البحرين
ميانمار
x
13:30
اليابان
سنغافورة
x
13:45
فلسطين
اليمن
x
14:00
السعودية
ماليزيا
x
14:45
الإمارات
الكويت
x
17:30
أستراليا
قطر
x
18:30
الهند