تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة.. والجائزة سيارة موديل 2019
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 11:28 م
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طرح المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني مسابقة جديدة للجماهير كشف عنها عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك.
وكتب المتسشار تركي آل الشيخ منذ قليل عبر صفحته الرسمية:
إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:
1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4. قناتي اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/TurkiAlalshikh
5. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
6. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
7 حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
8. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
9. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4. قناتي اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/TurkiAlalshikh
5. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
6. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
7 حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
8. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
9. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA
السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ولاس بالماس القادمة ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة، وسيدخل السحب أيضاً من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.
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