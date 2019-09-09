تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة.. والجائزة سيارة موديل 2019

وكتب المتسشار تركي آل الشيخ منذ قليل عبر صفحته الرسمية:

إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال









السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا ولاس بالماس القادمة ١٤ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة، وسيدخل السحب أيضاً من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.