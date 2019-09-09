وزير الطاقة السعودي يطلع على مشروعات كهرباء ومياه دبي
اطلع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، خلال زيارته لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.
واستمع لشرح من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير حول تلك المبادرات أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة, ونموذج لمحطة الشبكة الذكية، ونموذج للمشروع التجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، إضافة الى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.
كما اطلع سموه على خدمات الهيئة التي توفر قيمة مضافة لمتعامليها من بينها خدمة "الاستجابة الذكية" للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
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