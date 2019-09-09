تقديم العلاج 247 ألف مواطن من مصابي فيروس سي في الدقهلية

92 ألف مواطن صرفوا علاج فيروس سي فى الدقهلية



155 الف مواطن صرفوا علاج الأراض السارية فى الدقهلية



100 مليون صحة حققت نجاح باهر



100 مليون صحة استهدفت 4 مليون فى الدقهلية





أعراض فيروس سي



يعتبر اكتشاف المرض من بدايته هو أمر في غاية الأهمية، وخاصة فيروس سي الذي لا تظهر عليه الأعراض، فكيف نعرفه من بدايته، فإن ما يصل إلى 80%من المصابين بالتهاب الكبد الوبائي الحاد Cمعظم مصابى فيروس سي لا يعانون من أعراض.





تعتبر مبادرة 100 مليون صحة الىى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحملات الناجحة والتى حققت المستهدف منها حيث تهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي)، إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، والكشف المبكر عن السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.إنتهت محافظة الدقهلية من تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، والتى أقيمت تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي إستهدف نحو 50 مليون مواطن مصري، ووفقا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة تصدرت محافظة الدقهلية المركز الاول فى تنفيذ المبادرةومن جانبه كشف الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية عن تقديم مديرية الشئون الصحية الخدمة العلاجية والعلاج لاجمالى مرضى 247 الف مواطن من بينهم 92 ألف مواطن صرفوا علاج فيروس سيوأوضح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم صرف 92 ألفا و350 مصابا بفيروس سي للعلاج اللازم لهم من الوحدات التابعة لعلاج الفيروسات الكبدية،وانه تم علاج 155 ألف حالة من الأمراض غير السارية.وأشار شاروبيم أن إجمالي الحالات المؤكدة الإيجابية بالمحافظة بلغ 93 ألفا و150 حالة على مستوى جميع الوحدات العلاجية بالدقهلية، وأكد أن المتوفر من الجرعات يكفي علاج جميع الحالات المصابة بالفيروس ويزيد.وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة، والتي حققت نجاحا باهرا لفت أنظار مختلف دول العالم، وأصبح نموذجا للوقاية من الأمراض سبقت به مصر دولا عديدة.ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أنه تم صرف العلاج بالوحدات التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية ل 72 ألف و850 حالة،وبوحدات التأمين الصحي ل 19 ألف و500 حالة.يشار أن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، كان قد أوضح إن مبادرة 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية إستهدفت 4 ملايين مواطن، ووانتهت المبادرة فى 3042019، بعدد فرق 1766 فريق موزعين على جميع منافذ الخدمة الصحية.، وبدأت الحملة عقب تدريب جميع الفرق الأساسية والاحتياطية على أعمال المبادرة، وتوزيع المستلزمات والأجهزة الخاصة بالمبادرة الواردة من الوزارة على جميع الإدارات الصحية.وأشاد "مكى" بدعم الدكتور كمال شاروبيم والأجهزة التنفيذية والشعبية للعاملين بالمبادرة وقائلا: لولا هذا الدعم ما كنا استطعنا تحقيق هذه النتائج التى وضعت الدقهلية فى المقدمة منذ اليوم الأول.