ميناء دمياط يستقبل 10 ألاف طن من القمح

قال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً أن الميناء استقبل عدد 3 سفن حاويات و عدد 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3850 طن فوسفات و 16000 طن يوريا و 6066 طن رمل و 1280 طن مولاس .





كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20000 طن ذرة و 13665 طن حديد و 4303 طن خشب و 10000 طن قمح .‎





وبلغت حركة الصادر من الحاويات 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 161 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1120 حاوية مكافئة .





وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 84643 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26576 طنا .





وغادر الميناء عدد 684 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39113 من البضائع العامة منها عدد 77 سيارة نقل محملة بـ 3832 طن قمح .





تعاملات ميناء دمياط خلال الأسبوع الجاري:

تعاملات ميناء دمياط يوم الأحد:



سجلت تعاملات الأحد استقبال عدد 3 سفن حاويات وعدد 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة، وكانت حركة الصادر من البضائع العامة 6005 طن فوسفات و 3300 طن يوريا و 183 طن ملح، بينما كانت حركة الوارد من البضائع العامة 25900 طن ذرة و 15521 طن حديد و 6000 طن خشب و 8000 طن قمح.‎

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 338 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 383 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1990 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 76475 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26020 طنا .

وغادر الميناء عدد 736 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41364 من البضائع العامة منها عدد 65 سيارة نقل محملة بـ 3179 طن قمح .

تعاملات ميناء دمياط يوم السبت:

استقبل الميناء خلال تعاملات السبت عدد 2 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1358 طن رمل و 6230 طن فوسفات و 6117 طن ملح . ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 67212 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 30787 طنا، وغادر الميناء عدد 59 سيارة نقل محملة بـ 3101 طن قمح .

تعاملات ميناء دمياط يوم الجمعة: فى تعاملات ميناء دمياط ليوم الجمعة استقبل 3 سفن حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة . بينما غادر عدد 3 سفن حاويات و عدد 11 سفينة بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 2100 طن يوريا و 4142 طن رمل و 14220 طن فوسفات و 800 طن ملح و 2500 طن زيت صويا .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 56140 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 34038 طنا، وغادر الميناء عدد 100 سيارة نقل محملة بـ 5314 طن قمح .



