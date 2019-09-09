مواجهات وملاعب دور الـ 16 لبطولة اللعالم لناشئات الطائرة

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التي تستضيفها مصر على صالتي ستاد القاهرة و هيئة قناة السويس بالاسماعيلية .









وتلعب مواجهات ثمن النهائي غدًا على تحصل الفرق على راحة يوم الأربعاء.









وفيما يلي مواجهات دور الـ 16 :

إيطاليا وبورتريكو – صالة هيئة قناة السويس.

بيرو و الأرجنتين – ستاد القاهرة

أمريكا و مصر – هيئة قناة السويس

اليابان و تايلاند – ستاد القاهرة

البرازيل وكندا – هيئة قناة السويس

روسيا و بلغاريا – ستاد القاهرة

الصين وكوريا – هيئة قناة السويس

رومانيا وتركيا – القاهرة