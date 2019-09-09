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مواجهات وملاعب دور الـ 16 لبطولة اللعالم لناشئات الطائرة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:24 م
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مواجهات وملاعب دور الـ 16 لبطولة اللعالم لناشئات الطائرة
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دينا نبيل
 
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تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات التي تستضيفها مصر على صالتي ستاد القاهرة و هيئة قناة السويس بالاسماعيلية .


وتلعب مواجهات ثمن النهائي غدًا على تحصل الفرق على راحة يوم الأربعاء.


وفيما يلي مواجهات دور الـ 16 :
إيطاليا وبورتريكو – صالة هيئة قناة السويس.
بيرو و الأرجنتين – ستاد القاهرة
أمريكا و مصر – هيئة قناة السويس
اليابان و تايلاند – ستاد القاهرة
البرازيل وكندا – هيئة قناة السويس
روسيا و بلغاريا – ستاد القاهرة
الصين وكوريا – هيئة قناة السويس
رومانيا وتركيا – القاهرة
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