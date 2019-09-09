اهداف الزمالك وبيراميدز 3-0 في نهائي كأس مصر 2019 (فيديو)

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الأحد 8/9/2019، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس مصر 2019/2020.





وسجل يوسف أوباما أول أهداف الفارس الأبيض في الدقيقة 52 من زمن الشوط الثاني، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 63، واختتم أشرف بن شرقي أيضًا بثالث أهداف القلعة البيضاء في الدقيقة 83، ليفوز الفريق الأبيض بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي.



وتوج الفارس الأبيض ببطولة لكأس مصر 2019 للمرة الـ27 في تاريخه، وذلك بعد تغلبة بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز في المباراة النهائية.





وبدء الزمالك مباراته أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمي: محمد عواد.





خط الدفاع: حمدي النقاز - محمد عبد الغني - محمود علاء - محمد عبد الشافي.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - شيكابالا.





خط الهجوم: مصطفي محمد.



وبدء بيراميدز مباراته أمام الزمالك بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوى.

خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - على جبر - محمد حمدى.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إسلام عيسى - عبد الله السعيد - إريك تراوري - إبراهيم حسن .

الهجوم: جون أنطوي.



مرتضى منصور: أعدت الثقة لشيكابالا.. والشناوي "نصب" علينا

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه نجح في إعادة الثقة من جديد لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد ولاعب وسط الفريق.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" قائلًا: "أعتبر شيكابالا قطعة من ألماس كان يغطيها الغبار، ما قمت به هو أنني قمت بأزالة الغبار من عليه".

وتحدث قائلًا: "شيكابالا كان يفتقد الثقة في نفسه وفي موهبته وصدق أنه قد انتهى، لقد وعدته العام الماضي بأنه سوف يختتم حياته في الزمالك، وأوفيت بوعدي".

وواصل منصور حديثه قائلًا: "لحظة عندما قمت بتسليم شيكابالا ميداليته الذهبية بالمنصة، شيكابالا قال لي أنه وعدني بأنني سأشاهد شيكابالا مختلف وهذا ما حدث".

وصرح "والفضل بعد المولى عز وجل فيما حدث لشيكابالا الثنائي أمير وأحمد مرتضى، وأيضا زوجة شيكابالا لها دور مميز معه في الفترة الأخيرة، شيكابالا اعتبره مثل أولادي، وسعيد به".

وأكمل رئيس القلعة البيضاء حديثه: "اللاعب الوحيد الذي سعدت بأنه خسر من بيراميدز هو أحمد الشناوي، الذي حصل على 10 مليون جنيه من نادي الزمالك، ولم يُعيد لنا الأموال رغم ما حصل عليه من بيراميدز".

وتابع: "هذا هو حجم أحمد الشناوي، كيف تحصل على أموال ليست من حقك، هو الوحيد من بيراميدز الذي لم يصعد للمنصة لكي يستلم ميداليته، كنت سأطلبه بالأموال أمام الجميع".

واستمر: "الشناوي حصل على مقدم عقده من الزمالك وبعد ذلك ذهب لبيراميدز، قام بالنصب على الزمالك في 10 مليون جنيه، لقد سبق وجلس مع محمود الخطيب قبل موجهة الأهلي التي خسرناها بثلاثية". وأضاف: "الأمر حاليا في يد النيابة لأن هذا مال عام، لم يصعد على المنصة أمام الجميع بسبب هذا الأمر، لكن باقي لاعبي بيراميدز محترمين للغاية والعلاقات مميزة بيننا وبينهم".





مرتضى منصور: أرفض تأجيل السوبر المصري

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تأجيل مباراة كأس السوبر المصري 2019 أمام النادي الأهلي.

وقال رئيس الزمالك قائلًا: "سمعت أن هناك نية لتأجيل مباراة السوبر المصري أمام النادي الأهلي، هذا مرفوض بالنسبة لي، يجب أن يكون هناك التزام بالمواعيد".





شاهد.. اهداف الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر 2019



