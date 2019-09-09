اسعار النفط تسجل أعلي سعر منذ يوليو الماضي بنهاية التعاملات
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:59 م
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وكالات
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سجلت اسعار النفط أعلي مستوي منذ يوليو الماضي بعد أن صعدت 2.4 % عن تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع دعم اعضاء منظمة أوبك اتفاقية خفض الإنتاج، كما تلقى الدعم من تعليقات تشير إلى الاستمرار في اتفاقية أوبك لخفض مستويات الإنتاج النفطي.
وتشير التوقعات بأن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم "السعودية" ستواصل دعم اتفاقية خفض الإنتاج النفطي بعد تعيين وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وقال وزير الطاقة الإماراتي بأن أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام ملتزمون بموازنة سوق النفط.
ومن جه أخري فإن إنتاج روسيا من النفط تجاوز الحصة المحددة طبقاً لاتفاقية أوبك ومنتجي الخام من خارجها خلال شهر أغسطس.
وصعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أكتوبر الأول بنحو 2.4 بالمائة مسجلاً 57.85 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له العقد الأكثر نشاطاً منذ 31 يوليو الماضي.
وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.9 بالمائة ليسجل 62.72 دولار للبرميل.
وعند تسوية تعاملات الجمعة الماضية ارتفعت اسعار النفط، بعد بيانات منصات التنقيب عن الخام لتسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بأكثر من 2.5 بالمائة، ويأتي صعود الذهب الأسود أيضاً مع تصريحات رئيس الفيدرالي بان البنك سوف يتصرف حسب حاجة الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أنه لا يتوقع حدوث ركود اقتصادي، وكشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي.
وكشفت بيانات رسمية هبوط المخزونات بمقدار 4.8 مليون برميل، كما انخفض إنتاج النفط الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية قوية بلغت 2.6 بالمائة مع تراجع مخاوف تباطؤ الطلب بعد أن أعلنت الصين أنها توصلت لاتفاق مع الولايات المتحدة لعقد اجتماع لبحث المسائل التجارية في مطلع الشهر المقبل.
وعند تسوية الجلسة، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.4 بالمائة مُسجلاً 56.52 دولار للبرميل.
وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/ بنحو 1.1 بالمائة عند 61.63 دولار للبرميل.
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