اسعار النفط تسجل أعلي سعر منذ يوليو الماضي بنهاية التعاملات

سجلت اسعار النفط أعلي مستوي منذ يوليو الماضي بعد أن صعدت 2.4 % عن تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع دعم اعضاء منظمة أوبك اتفاقية خفض الإنتاج، كما تلقى الدعم من تعليقات تشير إلى الاستمرار في اتفاقية أوبك لخفض مستويات الإنتاج النفطي.





وتشير التوقعات بأن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم "السعودية" ستواصل دعم اتفاقية خفض الإنتاج النفطي بعد تعيين وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان.





وقال وزير الطاقة الإماراتي بأن أوبك وحلفاؤها من منتجي الخام ملتزمون بموازنة سوق النفط.





ومن جه أخري فإن إنتاج روسيا من النفط تجاوز الحصة المحددة طبقاً لاتفاقية أوبك ومنتجي الخام من خارجها خلال شهر أغسطس.





وصعد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر أكتوبر الأول بنحو 2.4 بالمائة مسجلاً 57.85 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له العقد الأكثر نشاطاً منذ 31 يوليو الماضي.





وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.9 بالمائة ليسجل 62.72 دولار للبرميل.



