فرقة الفنون الشعبية تزين حفل "عيد الفلاح" بالمنوفية اليوم (صور)

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"جلابية وطاقية" كانتا العنصر الممميز لحفل عيد الفلاح اليوم بمحافظة المنوفية، والذي زينته بعض الفقرات الفنية والشعرية والترفيهية قدمتها فرقة المنوفية للفنون الشعبية، وقد حضر اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، بمشاركة كلًا من وكلاء وزراة الطب البيطري والري ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وعدد من فلاحى المحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، ومدير عام الثقافة ونقيب الفلاحين بالمنوفية، وذلك في قرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم والمقر الدائم لنقابة الفلاحين المنسق للحدث مع ديوان عام المحافظة.



واحتفلت قيادات المحافظة بعيد الفلاح الـ67، بعد كلمة ألقاها نقيب الفلاحين، وضح فيها دور الفلاح في دعم الاقتصاد المصري وأهمية منتجاته التي لا يمكن لمواطن أن يستغني عنها، فهو عامود الأساس وظهير الأمن القومي المصري الحقيقي، وقدم شكره لمحافظ المنوفية على حرصه للحضور في تلك المناسبة، ووجه الشكر ك>لك لمدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية.



وأثنى على دور مديرية الطب البيطري في تقديم الندوات الإرشادية والقوافل المتكررة في قرى المحافظة، لتوعية الفلاح بالمشاكل والأضرار التي يمكن تجنبها لمنع تعرض مواشيه للمرض، فضلًا عن القوافل البيطرية لحقن الحيوانات ضد البيروسيلا وغيرها من الأمراض الشائعة المهددة للثروة الحيوانية بالموت، وتكبيد الفلاح خسائر فادحة هي بالكاد رأس ماله في الحياة.



وأشار نقيب الفلاحين إلى ضرورة تنفيذ فكرة "القرية المنتجة"، والتي من شأنها توفير فرص عمل لشباب وفتيات القرى ومن ثم تواجد المال أينما نُفذ المشروع، مما يمنع الأهالي من ترك محافظتهم للسعي وراء الرزق في محافظات آخرى تتنقل معهم الأسرة ويتبدد استقرارهم، ووجه النقيب تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للفلاح دائمًا ومبادراته التي لا تتوقف لمساندة الفلاحين، وركز في كلمته على تاريخ الفلاح المصري في دعم الاقتصاد الوطني.



من جانبه قال اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أن الدولة تهتم بالقطاع الزراعي وتعمل على تنفيذ المشروعات القومية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيدًا على دور الفلاح في توفير الأمن الغذائي، فالفلاح المصري هو عصب التنمية والدفع بعجلة الإقتصاد المصري، وهنأ أهل الريف في مصر عامة وبمحافظة المنوفية بصفة خاصة بمناسبة عيد الفلاح الـ67،مؤكدًا دعمة الكامل والوقوف بجانب الفلاح للارتقاء والنهوض بالقطاع الزراعي في جميع القرى.



ومع نهاية الحفل، أهدي نقيب الفلاحين درع التميز لمحافظ المنوفية تقديرًا لدوره، كما كرم محافظ المنوفية عدد من فلاحين النقابة وأهداهم شهادات تقدير لتميزهم في المجال الزراعي وعملهم المجتهد بناء على اختيارات نقابة الزراعة، وكرم أيضًا وكيل وزارة الطب البيطري والري، واختتم الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.



واستمع المحافظ بعد نهاية الحفل إلى شكاوى الفلاحين بالمحافظة، ووجه أوامره للمختصين بتسجيل تلك الشكاوى وتوجيهها إلى الجهات المختصة لحلها فورًا بعد دراستها دراسة متأنية، وبحثها وفق اللوائح والقوانين المتبعة لبحث ألية تطبيقها حفاظًا علي مصالحهم وحقوقهم.