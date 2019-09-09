هيدي كرم تغازل جمهورها بإطلالة أنيقة (صورة)
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 09:58 م
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هبة أحمد
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نشرت الفنانة هيدي كرم، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها وهي ترتدي فستان كط باللون النبيتى، وتسريحة شعر جديدة، وارتدت تاج فى مقدمة رأسها، ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع اطلالتها الرائعة.
مشاركتها فى دراما رمضان
يشار إلى أن هيدى خاضت السباق الرمضانى بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.
رسالة هيدى كرم لإحدى متابعى كلام ستات
وفي إحدى حلقات برنامج "كلام ستات" التى تقدمه كلا من شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم، ويذاع عبر شاشة ON E، ناقشوا بعض مشاكل المشاهدين في فقرة "اسأل الستات"،تناولوا مشكلة إحدى السيدات التى تشكو من قيام زوجها ببيع كل أثات المنزل، ولم يبقي لها سوى السرير، لكنها تحتار في اتخاذ قرار بسبب حسن معاملته لها،فانفعلت الفنانة هيدي، معبرة عن رفضها لرد فعل الزوجة، وقالت:" إنها لا ترى أي حل لتلك المشكلة سوى الطلاق، وتساءلت كيف سينفق الزوج على تعليم ابنه لو كان لا يمكنه الإنفاق على معيشة أهله،وأضافت أنها تستغرب من حديث بعض السيدات عن قبولهم لعيوب أزواجهم بسبب حسن معاملتهم لهن، وأشارت أن حسن المعاملة شيء طبيعي بين أي زوجين، ولا يجب أن يتم اعتبار ذلك من المميزات.
وعلقت على الصورة قائلة: "كان ليا شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج، خالد جلال هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يا صانع النجوم يا محترم يا فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".
مشاركتها فى دراما رمضان
يشار إلى أن هيدى خاضت السباق الرمضانى بمسلسلى "كلبش٣"، "الزوجة 18" وحققت من خلالهما نجاحا كبيرا.
رسالة هيدى كرم لإحدى متابعى كلام ستات
وفي إحدى حلقات برنامج "كلام ستات" التى تقدمه كلا من شريهان أبو الحسن ونهال عنبر وهيدي كرم، ويذاع عبر شاشة ON E، ناقشوا بعض مشاكل المشاهدين في فقرة "اسأل الستات"،تناولوا مشكلة إحدى السيدات التى تشكو من قيام زوجها ببيع كل أثات المنزل، ولم يبقي لها سوى السرير، لكنها تحتار في اتخاذ قرار بسبب حسن معاملته لها،فانفعلت الفنانة هيدي، معبرة عن رفضها لرد فعل الزوجة، وقالت:" إنها لا ترى أي حل لتلك المشكلة سوى الطلاق، وتساءلت كيف سينفق الزوج على تعليم ابنه لو كان لا يمكنه الإنفاق على معيشة أهله،وأضافت أنها تستغرب من حديث بعض السيدات عن قبولهم لعيوب أزواجهم بسبب حسن معاملتهم لهن، وأشارت أن حسن المعاملة شيء طبيعي بين أي زوجين، ولا يجب أن يتم اعتبار ذلك من المميزات.
إشادة هيدى كرم بالمخرج خالد جلال
الفنانة هيدي كرم قامت مؤخرا بنشر صورة من كواليس برنامجها "كلام ستات" عبرحسابها الرسمي على موقع" إنستجرام"، وظهرت هيدى في الصورة بصحبة الفنانة نهال عنبر، والمذيعة شيريهان أبو الحسن، والمخرج الكبير خالد جلال.
وعلقت على الصورة قائلة: "كان ليا شرف كبير لي أنا شخصيا وجودي معاك في البرنامج، خالد جلال هذا الرجل عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني، يا صانع النجوم يا محترم يا فنان في زمن ندرت فيه هذه الصفات".
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