الجبير يستقبل سفيري ألمانيا والبرازيل لدى المملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.





وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية ومستجداتها.





كما استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو سوزا ديلانينا.





وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وسبق أن بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، المستجدات على الساحة اليمنية والجهود القائمة حيالها.





جاء ذلك خلال استقبال الجبير، الأحد، في فرع الوزارة بمحافظة جدة، المبعوث الأممي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى السعودية.

كما تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى بحث الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.

يذكر أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفي مقدمتها السعودية والإمارات تسعى جاهدة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها بسبب عدم احترام المليشيات الحوثية لمبادئ اتفاقية ستوكهولم وما صدر عنها من توصيات وما تقوم به من استغلال للأزمة الإنسانية وتحويلها للكسب العسكري والسياسي.

ويؤمن البلدان بأهمية تنفيذ برنامج عاجل مع الشركاء الاستراتيجيين في الأمم المتحدة وبالأخص برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية لتخفيف المعاناة الغذائية وسوء التغذية والصحة والإصحاح البيئي في اليمن بما يضمن منع حدوث أي مجاعة أو تفشي أوبئة ناتجة عنها.

ووفق هذه الرؤية تم تصميم هذا البرنامج المشترك بما يضمن سرعة التنفيذ والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا في اليمن، وجاء التركيز على وجه الخصوص على الفئات الأكثر حاجة على الرعاية ألا وهي المرأة والطفل.



