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في عيد ميلاده الـ34.. أرقام أسطورية لـ"مودريتش" مع الريال وكرواتيا

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:34 م
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في عيد ميلاده الـ34.. أرقام أسطورية لـمودريتش مع الريال وكرواتيا
لوكا مودريتش
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منى العوضي
 
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يحتفل اليوم الإثنين، النجم الكرواتي الدولي لاعب ريال مدريد بعيد ميلاده الـ34 (مواليد 9 سبتمبر 1985) فهو يعد أحد أفضل لاعبي الوسط في لعبة كرة القدم ويبدو أنه يعيش أيامه الأخيرة في الملاعب فقد بدأ العد التنازلي لموعد "تعليق حذائه".

وكان لوكا مودريتش حديث العالم خلال العام الماضي حيثُ أنهى سيطرة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على جوائز الأفضل فقد فاز الكرواتي بالكرو الذهبية وجوائز الأفضل من الاتحاد الأوروبي "يويفا" والاتحاد الدولي للعبة "فيفا".

لذلك؛ يحرص موقع "الفجر الرياضي" أن يبرز لكم متابعينا الكرام عبر التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن النجم الكرواتي لوكا مودريتش عازف خط الوسط في ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

مودريتش بدأ مسيرته في صفوف زادار الكرواتي في 2000 ثم بعد ذلك صعد لصفوف الفريق الأول وانتقل بعدها إلى دينامو زغرب في 2002 ثم انضم إلى توتنهام عام 2008 وبعد بـ4 سنوات رحل إلى ريال مدريد.

لعب مودريتش خلال مسيرته مع توتنهام هوتسبر 160 مباراة حيثُ سجل 17 هدفاً وصنع 27 تمريرة حاسمة، ومع ريال مدريد خاض 305 مباراة وسجل 17 وصنع 48 هدفاً.

ومع منتخب كرواتيا؛ لعب 123 مباراة وسجل 14 هدفاً (لاعب بالمنتخب الأول من 2006).

أبرز أرقام مودريتش:
632 مباراة مع الأندية
123 مباراة مع منتخب كرواتيا
92 هدفاً في مسيرته

بطولات مودريتش:
4 بطولات من دوري أبطال أوروبا
3 بطولات من كأس السوبر الأوروبي
3 بطولات من كأس العالم للأندية
بطولتين من كأس السوبر الإسباني
بطولة واحدة من كأس إسبانيا - الليجا
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