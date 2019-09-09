ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة مرصعة بالألماس (صور)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، صورة لها بفستان ضمن أحدث جلسة تصوير خضعت لها.





وارتدت ياسمين صبري فستان جذاب أصفر مرصعا بالألماس مع وضع ميكب خفيف على وجهها بلون ترابي، وتركت شعرها منسدلا إلى الخلف .





وحظيت الصورة بردود واسعة من جانب متابعيها عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: "قمررر" و "جمالك " و "انتي مثلي الاعلي" و "جميلة الجميلات ".





كانت ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، والذي شارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.





ياسمين صبري تمارس الرياضة

وظهرت ياسمين صبرى مؤخرًا مع شقيقها داخل أحد صالات الجيم عبر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر شقيق ياسمين صبرى وهو يلتقط فيديو لهما على طريقة السيلفي من المرآة، بعدما قاما بأداء بعض التمارين الرياضية.

ياسمين صبري في حكايتي

ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتى" فى موسم دراما رمضان الماضى، وشارك فى بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى.

ياسمين صبري ضمن أجمل 100 وجه في العالم

وتم اختيار ياسمين صبري لتكون العربية الوحيدة في قائمة مسابقة أجمل وجه في العالم "تي سي كاندلر"، فيما شملت عدد من نجوم العالم في مختلف المجالات.

وتضمنت القائم الخاصة بمسابقة أجمل 100 وجه كلٍ من :





براد بيت.

ليوناردو دي كابريو.

مارجو روبي.

ذا روك.

زاك إيفرون.

إيما واتسون

جينيفر لورنس.

جيمس موموا.

ضمت من نجوم الرياضة:

كرستيانو رونالدو.

ديفيد بيكهام.

من الهند:

ديبيكا بادكون.

سيدهارت مالهوترا.

من تركيا:

شاتاي أولسوي.

جان يمان.

هاندا أرتشيل.



