"التعليم": قبول جميع الأطفال في سن الخمس سنوات بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أصدر قرارًا إلى كافة المديرات التعليمية بالبحث عن الفراغات داخل المدارس، أو المدارس المجاورة، ورفع كثافة الفصول إلى الحد المسموح، بما لا يضر بالعملية التعليمية، وقبول جميع الأطفال في سن الخمس سنوات، بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات.



وأضاف رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن المشكلة في القبول في المدارس التجريبية والرسمية للغات، كانت تتمثل في أن الطالب الذي وصل عمره 5 سنوات هذا العام، ولم يلتحق بمرحلة رياض الأطفال بهذه المدارس، فلن يدخل هذه المدارس العام المقبل،.



ووجه رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رسالة طمأنه لأولياء الأمور، قائلًا: "مش معنى الكلام دا قبول جميع الطلاب بكره الصبح، أنا بقول كدا عشان ما يحصلش قلق، وهذا القرار سينفذ على عدة مراحل، وأطمئن أولياء الامور أبنك هيلاقي مكان".



ولفت رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم قبول الأعمار الأكبر أولًا، معقبًا: "بطمئن الناس، طالما ابنك عمره أكثر من 5 سنوات، هيلاقي مكان في مرحلة رياض الاطفال بإذن الله".



ومن جانب آخر قال الإعلامي عمر خليل، مقدم برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، أن مشكلة التحاق الطلاب بالمدارس التجريبية دائمًا ما تحدث كل عام، ولذلك يسعى أولياء الأمور للحصول على امضاء وزير التربية والتعليم لقبول أولادهم في هذه المدارس فوق الكثافة، مشيرًا إلى أن الوزارة أعلنت هذا العام عن استيعاب جميع الطلاب الذي وصل عمرهم لـ5 سنوات بمرحلة رياض الاطفال، بالمدارس التجريبية والرسمية للغات، حرًصا من الوزراة على تحقيق استراتيجية 2030.



هذا ويتناول برنامج "اليوم" أبرز الأخبار بالتحليل والقراءة، ويتم تخصيص فقرة أسبوعية لاستضافة شخصية عامة، ويهتم البرنامج ٍبأساليب العرض الحديثة مثل الفيديو جراف، والصحافة الرقمية، ويقدم البرنامج الإعلامي عمرو خليل، والاعلامية سارة حازم،، ويذاع بصورة يومية في تمام الساعة السادسة مساءً، على فضائية "dmc".

