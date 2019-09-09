طارق يحيى: شيكابالا كلمة السر في الزمالك.. ومصطفى محمد أمل مصر القادم

أكد طارق يحيى المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض هو كلمة السر في لم شمل الفريق الفترة الأخيرة بعد عودته من اليونان واللعب بصفوف القلعة البيضاء .









وقال يحيى في تصريحات خاصة لبرنامج "93.7" عبر إذاعة أون سبورت إف إم "اللاعب عاد بصورة مغايرة ولم أكن أتوقع عودته بهذا المستوى المميز" .









وأضاف "شيكابالا بعد الزواج استقرت حياته وأصبح يركز أكثر في الملعب وأتذكر أن إدارة النادي طالبت الجهاز الفني واللاعبين ونجوم النادي القدامى بحضور فرح شيكابالا لمؤازرته ودعمه نفسيا وهو ما أثر عليه إيجابيا بصورة رائعة" .





كما اكد طارق يحيى على أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض هو أمل مصر في الجانب الهجومي الفترة المقبلة لما يتمتع به من إمكانات هجومية رائعة .









وتابع قائلا: "اللاعب كان قد حصل على عرض من طنطا للعب على سبيل الإعارة وبكى في هذا اليوم لأنه كان يريد اللعب في نادي سموحة لكنني أقنعته باللعب في طنطا ليحصل على فرصته كاملة" .









وأضاف "اللاعب بعد أن حصل على الخبرة الكافية خارج نادي الزمالك أصبح مؤهلا ليكون مهاجم الفريق الأبيض الأول ويجب أن يحصل على فرصة مع المنتخب الفترة القادمة لأنه سيكون أمل مصر هجوميا" .









وعن تعامله مع مرتضي منصور في الزمالك قال: رئيس الزمالك مرتضي منصور يملك شخصية طيبة لكنه يتخذ مواقف عدائية في حالة شعوره بوجود صدامات بينه وبين الإدارة الفنية للفريق مشددا على أنه في حالة عدم الدخول مع صدامات مع رئيس النادي فسيكون ذلك هو طريق النجاح لأي مدير فني .









ومن ناحية أخرى أكد يحيى أن المدير الفني الأسبق السويسري كريستيان جروس لم يكن يحقق المساواة بين جميع اللاعبين وكانت العلاقة بينه وبين بعض اللاعبين سيئة رغم تحقيق الفريق لنتائج طيبة .









وتابع "جروس كان يصل قبل المران بدقائق وكان هناك لاعبون لا يتدربون بجدية وبصورة جيدة ويلعبون بشكل أساسي" .









وأضاف "أيمن حفني هو من طلب الرحيل عن الزمالك رغم تمسكي بوجوده حتى يناير المقبل لكن اللاعب أصر على الرحيل" .