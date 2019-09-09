ريال مدريد يجهز لأولى صفقاته المدوية في الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن سعي إدارة ريال مدريد لإبرام التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة، حيث أن النجم الفرنسي من أولويات المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.









وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن زيدان يرغب في التعاقد مع مبابي بعد أن فشل في التعاقد مع البرزيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الأسباني السابق في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة لتقرر إدارة الملكي تكثيف جهودها لضم مبابي صاحب الـ 20 عاماً.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زيدان سيستغل علاقته المميزة بمبابي من أجل إقناعه بالانضمام لقلعة سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل خاصة وأن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن زين الدين زيدان سيواصل محاولاته لأقناع مبابي بالانضمام إلى قلعة سانتياجو برنابيو ويبدو أن جماهير ريال مدريد تدعم ذلك أيضا، حيث هتفوا باسم مبابي أثناء الإعلان عن ضم البلجيكي إيدين هازارد.









وكان مبابي المصنف من ضمن أفضل 10 لاعبين بالعالم سجل في الموسم الماضي 39 هدفا وساهم في صنع 17 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي كما سجل في الموسم الحالي هدفين حتى الآن.









وسيغيب النجم الفرنسي عن المسابقات والمباريات لمدة شهر تقريبا بسبب تعرضه لإصابة في فخذه أثناء مباراة فريقه أمام تولوز في الدوري الفرنسي.









وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سام جيرمان في عام 2022 كما أنه من الواضح أنه متردد في توقيع عقد جديد مع النادي الباريسي.



