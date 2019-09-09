ضمن الفيلم الأمريكي "العودة الكبرى" التلفزيون يصور فيلمًا وثائقيًا عن هرم اللاهون

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قام وفد من التلفزيون الأمريكى، بتصوير حلقة وثائقية عن هرم اللاهون، وحجرة الدفن الملكية بالهرم، اليوم الأثنين، وذلك ضمن الفيلم الأمريكي "العودة الكبرى"، رافق وفد التلفزيوم عادل سعد مندى، مفتش الآثار بالفيوم.



صرح بذلك سيد الشورة، مدير عام الآثار بالفيوم، وأضاف أن ذلك يأتي بعد قيام الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والدكتور مصطفى، وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بافتتاح حجرة الدفن الملكية بالهرم في 28 يونيو الماضي، وفتح الهرم من الداخل للزيارة، وهو أول هرم من عصر الدولة الوسطى في مصر يتم فتحه للزيارة.



واشار ان منطقة اللاهون، اصبحت تشهد اقبالا من الزائرين وزيادة فى أعداد الزوار خلال شهرى يوليو واغسطس، واصبحت تحتل المركز الثانى فى اعداد الزيارة للمناطق الاثرية بالفيوم بعد قصر قارون.



واشار محمد زكريا، المرشد السياحى المرافق للوفد الامريكى: ان ما تم تصويره اليوم عبارة عن فيلم قصير عن هرم اللاهون، وسيتم خلال الايام القادمة عمل فيلم كامل عن هرم اللاهون والمنطقة المحيطة به.



فهرم اللاهون بالفيوم: هو هرم ضخم بناه الملك سنوسرت الثانى الذى يطلق عليه أحيانًا اسم " سيزوستريس " بناه من الطوب " اللبن الطينى " ويقع فى قرية " اللاهون " وهى قرية قديمة كان اسمها " را- حين " وتعنى فم البحير ة، وكانت منطقة اللاهون قديمًا مستنقعات وبركا جفت مع الزمن، ومن آثارها أيضًا مسلة " أبجيج "، وهى مسلة من الجرانيت الوردى ذات شكل غريب نوعًا، إذ إن قمتها مختلفة، فهى مستديرة عند القمة، وليست مدببة كغيرها من المسلات، وقد نحت عليها اسم الملك سنوسرت الأول، وقد وجدت بحوار الهرم البردية المعروفة باسم بردية " هاكون " التى تعد أقدم بردية طبية فى التاريخ.



حيث افتتح هرم اللاهون، فى المنطقة التى تحمل نفس الاسم، بمحافظة الفيوم، وهرم " اللاهون " هو أحد أهرامات مصر، بناه الملك سنوسرت الثانى من الأسرة 12، وتم بناؤة من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا على مشارف مدينة اللاهون ( بمحافظة الفيوم ).



عثر بداخله على " الصل الذهبى " الذى كان يوضع فوق التاج الملكى، اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة سات حتحورات أيونت، ومقبرة مهندس الهرم إنبى فى الجنوب، و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفى منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينة عمال اللاهون.



ويتميز البناء بأن نواته كلها عبارة عن كتلة من الصخر الطبيعى ارتفاعها حوالى 40 قدمًا، وكان سنوسرت الثانى أول من يشيد هرمه فى الجنوب الشرقى من الفيوم بمنطقة اللاهون، ويضع مدخله فى الجنوب الشرق بدلا من الجانب الشمالى التقليدى، فى اتجاه النجوم الواقعة بالقرب من القطب الشمال، وتوجد أكمة صخرية يعزلها خندق عن الصخر الأصلى استعملت كنواة لمبنى الهرم، ومثلما شيد المهندس المعمارى "إنبى" دعامة من الجدران المشيدة من الحجر الجيرى امتدت بطول محاور التخطيط متداخلة مع شبكة عشرة عشرة جدران داخلية، خمسة ممتدة من الشمال إلى الجنوب، وخمسة من الشرق إلى الغرب والتى من المحتمل جدا إنها تقابلت مع جدار ممتد بطول جوانب الهرم.



