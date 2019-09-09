الأمم المتحدة: القتل والتعذيب مستمران في فنزويلا

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، إن "القتل خارج نطاق القضاء مستمر على الأرجح في فنزويلا، وأن القوات الخاصة التي يُعتقد بأنها المسؤولة عن ذلك تحصل على الدعم من أعلى المستويات في الحكومة".





وأبلغت باشليه، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأنه إلى جانب الإعدامات‭‭ ‬‬المحتملة، فإن مكتبها وثق تعذيب جنود وآخرين من المحتجزين بطريقة تعسفية، وحثت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو على معاقبة الجناة.





وقالت باشليه، التي أصدرت تقريراً في أوائل يوليو الماضي، تناول بالتفصيل روايات شهود عن فرق الإعدام التي تشرف عليها القوات الخاصة، إن مرصد الضحايا، وهو منظمة غير حكومية، اكتشف 57 إعداماً محتملاً جديداً، نفذه أفراد من القوات الخاصة في كراكاس في ذلك الشهر.





واعتبرت الحكومة، أن تقرير المفوضة السابق "انتقائي وينطوي بوضوح على رؤية‭‭ ‬‬جزئية"، وتجاهل المعلومات الرسمية، واعتمد على روايات شهود مغرضين.





وعبرت باشليه، أيضاً عن القلق من العقوبات الأمريكية للضغط على مادورو للتنحي عن السلطة.





وقالت، اليوم الإثنين، إن "هذه العقوبات من العوامل التي تسهم بشكل كبير في هجرة جماعية من البلاد التي تعاني من زيادة التضخم وانهيار الاقتصاد".





وأضافت "كل هذا يسهم في تفاقم الوضع الإنساني وهجرة الفنزويليين"، مشيرةًً إلى أن 4.3 ملايين لاجئ ومهاجر فروا بالفعل من البلاد، معظمهم منذ نهاية 2015.



