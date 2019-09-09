وزارة الحج تلغي رسوم تكرار العمرة البالغة 2000 ريال

أعلنت وزارة الحج والعمرة، إلغاء رسوم تكرار العمرة، البالغة 2000 ريال.

وأكد وزير الحج والعمرة، محمد صالح بنتن، خلال تصريحاه، أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج.

هذا وكانت محكمة القضاء الإداري المصري، قد أصدرت قرارا خلال شهر مايو الماضي، بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وقدرها 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، والتي كان قد تم فرضها على مكرر العمرة خلال 3 سنوات مضت.





وكانت وزارة السياحة المصرية، قد أعلنت فرض رسوم على المعتمرين والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه، لمن سبق له أداء المناسك خلال 3 أعوام ماضية، وفى حال تكرار العمرة فى نفس العام يسدد 3000 ريال أو ما يعادل 15 ألف جنيه فى حساب تدبير العملة لمكررى العمرة بالبنك المركزى.





وبدأ العمل بهذه الرسوم فى الضوابط المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1439هـ، وأعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين فى الموسم الواحد.





وسبق أن أعلنت وزارة السياحة، عبر موقعها خدمات الحج والعمرة، إضافة تبويب خاص للاستعلام عن سابقة العمرة بـ"الرقم القومى"؛ بهدف التسهيل على المواطنين والشركات، مشيرة إلى أن جميع البيانات متاحة للاستعلام، وذلك من خلال قائمة خدمات المواطنين بالصفحة الرئيسية على موقع خدمات الحج والعمرة على موقع الوزارة http://mot.hajj.gov.eg.





وكان القرار السابق للوزارة، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثنى أيضا المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفى برامج العمرة المسجلين بالوزارة.





وتعتبر مصر من أكثر الدول التى كان يخرج منها أعداد للمعتمرين كل عام، تقدر بأكثر من مليون معتمر، قبل أن تحدد الدولة متمثلة فى وزارة السياحة أعداد المعتمرين كل عام بـ500 ألف معتمر فقط.





هذا وتوقع كمال أبو ذياب، أمين سر جميعة وكلاء السياحة والسفر الأردنية، انخفاض كلف العمرة في الأردن، بنحو 323 دينارا، في حال إلغاء السلطات السعودية، رسوم التأشيرة للمكرر.





وقال "أبو ذياب"، إن رسوم التأشيرة السعودية، للشخص المكرر للعمرة، تبلغ 2000 ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 280 دينارا أردنيا.



