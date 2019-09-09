خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن ضم كهربا رسمياُ
الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:53 م
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الفجر الرياضي
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أصبحت صفقة انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، لصفوف الأهلي هي الشغل الشاغل في الأوساط الكروية المصرية.
وكشف مصدر بالنادي الأهلي، عن اقتراب كهربا بالفعل من الانضمام للقلعة الحمراء في يناير الماضي، خاصة وأنه ضمن الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات الشتوية لأي نادي.
وأكد المصدر، أن الأهلي لم يقم حتى الآن بالتفاوض بشكل رسمي مع كهربا، وحتي الآن لم يتم حسم موقفه النهائي من ضمه بشكل نهائي في شهر يناير من عدمه.
وأشار المصدر، إلى هناك حالة وحيدة ستحدد موقف كهربا من الانضمام للأهلي في يناير، وهي لجنة التخطيط بالأهلي، والتي استلمت ملف محمود كهربا لمتابعته في الدورى البرتغالي وتحديد الموقف النهائي من ضمه أو تأجيل الأمر لفترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وكان كهربا قد رحل عن الزمالك في يونيو مستندًا إلي نهاية تعاقده فيما يرى مسئولو القلعة البيضاء أنه ما زال مرتبطًا بتعاقد لمدة ثلاث سنوات أخرى.
وأكدت تقارير صحفية مصرية عديدة، اقتراب كهربا من الانتقال للأهلي في يناير المقبل، بعدما تم استخراج بطاقة مؤقتة للاعب وشارك مع فريقه بالدوري البرتغالي.
ونجح كهربا في تسجيل أول أهدافه مع أفيس البرتغالي منذ أيام، ويعد كهربا من ناشئي القلعة الحمراء، وكان هدفا لمسئولي الأهلي في صيف 2015 ولكن الزمالك نجح في ضم اللاعب من إنبي.
وتوج كهربا مع الزمالك في الموسم الماضي بلقبي كأس السوبر المصري السعودي بالإضافة للكونفدرالية الإفريقية.
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