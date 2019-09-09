خالد بوطيب يعود للزمالك أمام بطل السنغال







ودخل اللاعب لقائمة الفريق لمباراة بيراميدز بالأمس في نهائي كأس مصر لكنه لم يشارك وجلس على دكة البدلاء بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها مع الفريق من قبل وغيابه لفترة طويلة.







ويلاقي الزمالك فريق جينيرسون بطل السنغال يوم 14 سبتمبر الجاري في لقاء الذهاب بالسنغال، ويتولى أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي مهام رئاسة البعثة.







ويضم الفريق بين صفوفه حاليًا كل من مصطفى محمد وعمر السعيد والمغربي خالد بوطيب في خط الهجوم.







وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن المكافأة التي سيحصل عليها الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر.







وتوّج الزمالك بكأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز بثلاثية نظيفة.







وأكد المصدر أن المكافأة تصل إلى شهر من قيمة العقد بحسب الاتفاق بين الطرفين.







ووقع ميتشو مطلع الموسم الجاري لنادي الزمالك لمدة موسم واحد فقط بعد فسخ تعاقده مع أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي.







ويستعد الزمالك لمواجهة جينيرسون فوت يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.







في الوقت الذي وجه محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، شكره لزميله بالفريق الأبيض محمود عبدالرازق"شيكابالا"، بعد أن قام الأخير بلفتة طيبة معه أمس الأحد، على هامش مباراة الزمالك وبيراميدز.





وكان الزمالك نجح في التتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز، بعد أن أحرز ثلاثية في شباك الأخير.





وأجرى المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، تبديل خلال أحداث الشوط الثاني وأخرج "شيكابالا"، ليقوم الأخير أثناء تواجده على مقاعد البدلاء، بإرتداء قميص "جنش" الغائب بسبب الإصابة التي يعاني منها بقطع في وتر أكيلس.





وأجرى "جنش" مكالمة مع "شيكابالا" عقب المباراة، ووجه له الشكر خلالها على هذه اللافتة التي أثرت فيه معنويًا بشكل كبير.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك على عودة المغربي خالد بوطيب في مباراة جينيرسون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.