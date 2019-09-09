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صدمة كبرى لريال مدريد

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 06:02 م
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صدمة كبرى لريال مدريد
ريال مدريد
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تلقى الفريق الأول لنادي ريال مدريد ضربة قوية قادمة من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد الكشف عن تطورات جديدة في صفقة بوجبا.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن مانشستر يونايتد يدرس تمديد عقد بول بوجبا في الفترة القادمة بعد جلسة مع وكيل أعماله في الفترة الماضية.

وفتحت إدارة الشياطين الحمر محادثات مع وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، من أجل تمديد عقده الذي سينتهي في 2021.

وطرح مانشستر على رايولا وكيل بوجبا زيادة في راتب اللاعب من أجل إقناعه بتمديد عقده والتنازل عن فكرة الرحيل عن الاولد ترافورد في الصيف المقبل.

وارتبط اسم بوجبا في الفترة الماضية بالانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني برغبة واضحة من المدير الفني زين الدين زيدان.

الجدير بالذكر أن بوجبا عاد لليونايتد، قادمًا من يوفنتوس في 2016 مقابل 120 مليون يورو.

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