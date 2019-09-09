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حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 05:53 م
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حقيقة تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر
إيهاب جلال
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كشف مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عن حقيقة رحيل المدير الفني إيهاب جلال في الفترة القادمة لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني.


وطرح اتحاد الكرة اسم إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة خلفاً للمكسيكي خافيير إجيري والتي تمت إقالته بعد اخفاق الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.


واكد مجلس إدارة النادي المصري، عدم صحة شائعات رحيل إيهاب جلال عن تدريب الفريق وإنه لا توجد أي خطابات رسمية من اتحاد الكرة بشأن تدريب المدرب إيهاب جلال للمنتخب.


واشار مجلس المصري أن هناك دعم كبير خلف الجهاز الفني للفريق للعمل بقوة على تحقيق النجاح خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة قوية في إفريقيا.


وناقش اتحاد الكرة فكرة تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للمنتخب الوطني بجانب ترشيح أسماء كبيرة مثل حسن شحاته المدير الفني السابق للمنتخب وحسام حسن المدير الفني لفريق سموحة وأحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة.


ويأمل اتحاد الكرة في الإعلان الرسمي عن اسم مدرب منتخب مصر وجهازه المعاون في الفترة القادمة بعد سلسلة من المشاورات والمحادثات بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المؤقت والذي جاء بعد إقالة المجلس السابق بسبب اخفاق الفراعنة في بطولة الأمم الإفريقية والخروج من دور الـ16 على يد منتخب جنوب إفريقيا بالهزيمة في ستاد القاهرة بهد نظيف وسط الحشد الجماهير الكبير.
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